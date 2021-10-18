Ece Dizdar Merve Dizdar kardeş mi? sorusunun yanıtı araştırılıyor. Peki, Ece Dizdar kimdir? Merve Dizdar kimdir?

ECE DİZDAR MERVE DİZDAR KARDEŞ Mİ?

Ece Dizdar hala İngiltere'de ve Türkiye'de tiyatro, televizyon ve sinema alanlarında oyunculuk yapmakta olan başarılı bir oyuncudur. Başrolünü üstlendiği "Çekmeceler" filmiyle 2016 yılında 21. Sadri Alışık Sinema Ödülleri'nde "Yılın en başarılı kadın oyuncusu" ödülüne layık görüldü. Masumlar Apartmanı'yla büyük çıkış elde eden Merve Dizdar ile Ece Dizdar kardeş değiller.

ECE DİZDAR KİMDİR?

Ece Dizdar, 23 Kasım 1981'de İstanbul'da dünyaya geldi. Denizaltılarda çalışan babasının görevi nedeniyle çocukluğu boyunca Türkiye'nin birçok şehrinde ve Pakistan, Belçika, İngiltere gibi ülkelerde yaşamıştır. Gezdiği yerlerde genelde DoDDS Amerikan okullarında okudu.

Yer aldığı diziler: Yasak Elma (Fox, Medyapım, 2021), Siyah Beyaz Aşk (İdil Yaman, Kanal D), En Son Babalar Duyar, Esir Şerin Gözyaşları, Hayalet (2004), Karakol (Dicle) (2011), Şubat (Yeşim) (2012), Güneşi Beklerken (Melda), Beş Kardeş (Şevval), Arkadaşlar İyidir (Leyla), Fi, Siyah Beyaz Aşk (İdil Yaman)

MERVE DİZDAR KİMDİR?

Merve Dizdar 25 Haziran 1986 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Oyuncu Merve Dizdar, ilk televizyon deneyimi olan Aksanat Çocuk Oyunları ile tanındı. Merve Dizdar, 25 Haziran 1986 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümünden mezun olmuştur.

İlk sinema deneyimi "Bir Ses Böler Geceyi" filminde, Cem Davran ile yapan Dizdar, Kavak Yelleri, Geniş Aile, Bir Yastıkta, Doksanlar, Çılgın Dersane Üniversitede gibi başlıca dizilerin yanı sıra son olarak Masumlar Apartmanı adlı dizide yer aldı. Ayrıca TRT Çocuk kanalında Arkadaşım Bıdı ve 23 Nisan Şenliğe Doğru adlı çocuk programlarının sunuculuğunu üstlenmiştir. 2018 yılında evlendiği kendisi gibi oyuncu olan eşi Gürhan Altundaşar ile 2021 yılında yollarını ayırmışlardır.

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