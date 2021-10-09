EBYÜ Refahiye Bahar Yıldırım Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu'nun Açılışı Gerçekleşti

Hayırsever İş İnsanı Özcan Halaç tarafından yapılan EBYÜ Refahiye Bahar Yıldırım Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu'nun açılışı, Tbmm Eski Başkanı, Son Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım ve Hanımefendi Semiha Yıldırım'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Sizce Türkiye, parlamenter sisteme dönmeli mi? — Haberler.com (@Haberler) September 30, 2021

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