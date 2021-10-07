Ebru Şahin kimdir, evli mi? Ebru Şahin hayatı ve biyografisi! Ebru Şahin kaç yaşında, nereli?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Ebru Şahin merak konusu oldu. İşte Ebru Şahin hakkında merak edilen Ebru Şahin kimdir, Ebru Şahin hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

EBRU ŞAHİN KİMDİR?

Doğum tarihi: 18 Mayıs 1994 Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

kaç yaşında: 27yaşında

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Boy: 1,7 m

18 Mayıs 1994 tarihinde İstanbul'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinden mezun olduktan sonra oyunculuk eğitimi aldı. İlk kez 2016 yılında Kan Parası filminde rol aldı.

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