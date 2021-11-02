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Düzce'de göz gözü görmüyor

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Düzce'de göz gözü görmüyor

Düzce'de akşam saatlerinde etkili olan sis sebebi ile görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü.

ZONGULDAK (İHA) - Düzce'de akşam saatlerinde etkili olan sis sebebi ile görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü. Bazı yerlerde ise adeta göz gözü görmedi.

Öğlen saatlerinde etkili olan sağanak yağışın ardından Düzce'de sis etkili olmaya başladı. Saat 23.00'ın ardından ise kentin dört bir yanında sis etkisini arttırdı. Sis sebebi ile görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü. Kent merkezinde Atatürk, İstanbul, Gaziantep, Eski Bolu, Mimar Sinan, Rasim Betir ve Kuyumcuzade Bulvarlarında, D-100 Karayolu'nun Sakarya ve Bolu istikametlerinde, Zonguldak-Düzce karayolunun tamamında trafik neredeyse durma noktasına geldi. Sürücüler araçlarında dörtlülerini yakarak kontrollü şekilde ilerlerken, vatandaşlar da karşıdan karşıya dikkatli geçti. Şehrin yüksek kesimlerinden olan Konuralp ve Bahçeşehir gibi yerlerde de sis etkili oldu. Bazı yerlerde ise adeta göz gözü görmedi.

28 MADDİ HASARLI KAZA OLDU

Düzce'de saatler 23.00'ı göstermesi ile etkisini giderek arttıran sis sebebi ile şehrin çeşitli bölgelerinde emniyet ekiplerinden alınan bilgilere göre 28 maddi hasarlı kaza meydana geldi. Polis ekipleri sürücülere sis sebebi ile kontrollü ilerlemeleri konusunda uyardı.

(Enes Bektaş-Ali Yıldız/İHA)

Düzce'de göz gözü görmüyor

Düzce'de göz gözü görmüyor

Düzce'de göz gözü görmüyor

Düzce'de göz gözü görmüyor

Düzce'de göz gözü görmüyor

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