Duvar yazılarına sosyal medyadan cevap

Malatya'nın Yeşilyurt Belediyesi, ilçede duvarlara yazılan aşk sözlerine, "Seviyorsan git konuş. Çünkü biz duvardan siliyoruz" paylaşımı ile cevap verdi.

Yeşilyurt Belediyesi ekipleri duvarlara yazılan aşk sözlerini silerken, duvar yazılarına sosyal medyadan esprili paylaşım ile cevap verdi. Belediyenin sosyal medya hesabından, "Işıl seni seviyorum" yazısının fotoğrafı, "Seviyorsan git konuş bizce. Çünkü biz duvardan siliyoruz" notuyla paylaşıldı.

Paylaşım sosyal medya kullanıcılarından ilgi gördü. - MALATYA