Dünyayı dolaşan Alman atlet Meksika'yı kuzeyden güneye koşarak 120 günde geçti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Dünyayı dolaşan Alman atlet Meksika'yı kuzeyden güneye koşarak 120 günde geçti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Triatlon yaparak dünyayı dolaşan Alman atlet Jonas Deichmann Meksika'nın kuzeyinden güneyini koşarak 120 günde geçerek, bugün Meksika'daki son durağı olan Cancun şehrine ulaştı.

Triatlon yaparak dünyayı dolaşan Alman atlet Jonas Deichmann Meksika'nın kuzeyinden güneyini koşarak 120 günde geçerek, bugün Meksika'daki son durağı olan Cancun şehrine ulaştı.

Dünyayı bisiklet sürerek, koşarak ve yüzerek geçmeye karar veren Deichmann, 2020 yılının Eylül ayında Almanya'nın Münih şehrinden ayrılarak yolculuğuna başladı. Meksika'daki yolculuğuna kuzeydeki Tijuana şehrinde başlayan Alman atlet, 120 gün boyunca ülkenin güneyine doğru koşarak bugün Cancun şehrine ulaştı. Meksika'ya geldiği günden beri büyük sevgiyle karşılandığını ifade eden Deichmann, bu kadar uzun mesafeyi koşabildiği için çok duygulandığını belirtti. Hedefinin kendisine maddi destek veren sivil toplum kuruluşları aracılığıyla Afrika'daki okul çocuklarına gıda ve bisiklet yardımı yapmak olduğunu ifade eden Alman atlet, okula uzak yerlerde yaşayan çocukların bisiklet sayesinde okula ulaşmalarını umduğunu söyledi.

Sakalı ve şapkası sebebiyle film karakteri Forrest Gump'a benzetilen Jonas Deichmann, "Alman Forrest Gump" lakabıyla da anılıyor. Deichmann ise bunun hayalinin bir parçası olduğunu ifade ederek, Forrest Gump karakterinin iyi kalpli biri olduğunu, çocukluğundan beri onu çok sevdiğini ve çıktığı dünya turunda özellikle sakalını uzatıp şapka takarak ona benzemeye çalıştığını belirtti. Deichmann, dünya turuna devam etmek üzere Meksika'dan tekne ile Portekiz'e geçmeyi planladığını ve oradan da son durağı olan Münih'e kadar bisikletle 4 bin km daha yol yapacağını söyledi.

(Saim Sevinç/İHA)

Dünyayı dolaşan Alman atlet Meksika'yı kuzeyden güneye koşarak 120 günde geçti

Dünyayı dolaşan Alman atlet Meksika'yı kuzeyden güneye koşarak 120 günde geçti

Dünyayı dolaşan Alman atlet Meksika'yı kuzeyden güneye koşarak 120 günde geçti

Dünyayı dolaşan Alman atlet Meksika'yı kuzeyden güneye koşarak 120 günde geçti
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
2021 Nobel Fizik Ödülü'nü Syukuro Manabe, Klaus Hasselmann ve Giorgio Parisi kazandı

2021 Nobel Fizik Ödülü'nü Syukuro Manabe, Klaus Hasselmann ve Giorgio Parisi kazandı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Temel Karamollaoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Kubilay Aka Serenay Sarıkaya İbrahim Tatlıses
Spor Sergen Yalçın Ferdi Kadıoğlu Hamza Hamzaoğlu Oğuzhan Özyakup Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ali İhsan Su
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Dünyayı dolaşan Alman atlet Meksika'yı kuzeyden güneye koşarak 120 günde geçti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 05.10.2021 15:05:37. #1.17#