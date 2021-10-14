Dünya koronavirüs tablosu! 14 Ekim Perşembe 2021 tüm dünyada Covid-19 korona vaka sayısı, vefat sayısı, iyileşen sayısı ve son durum nedir?

Çin'de başlayan ve dünyayı etkisi altına alan koronavirüs Covid-19 salgını ülkemizde de büyük ölçüde hissedildi. Vatandaşlar Türkiye'de ve dünyada güncel koronavirüs vaka sayılarını merak ediyor. Peki, 14 Ekim Perşembe koronavirüs dünya değerleri kaç, vaka sayısı ne, kaç vefat var, iyileşen ve entübe hasta sayısı nedir tüm detaylar haberimizde...

14 EKİM PERŞEMBE DÜNYADA KORONAVİRÜS TOPLAM VAKA SAYISI KAÇTIR?

14 Ekim Perşembe günü itibariyle dünya genelinde koronavirüs toplam vaka sayısı (hasta sayısı) kişiye yükselmiştir.

Dünyada ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Çin vb. gibi ülkelerde koronavirüs son durum tablosuna aşağıdan göz atabilirsiniz.

14 EKİM PERŞEMBE 2021 DÜNYA KORONAVİRÜS TABLOSU

Dünya genelinde güncel en çok vaka olan ilk 13 ülke aşağıdaki gibidir.

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14 EKİM PERŞEMBE GENELİNDE VEFAT SAYISI KAÇTIR?

14 Ekim Perşembe günü dünya genelinde Covid-19 'dan 4.892.570kişi vefat etmiştir. Son 24 saatte vefat sayısı ise +3.784'tür.

DÜNYA GENELİNDE TOPLAM VEFAT SAYISI KAÇ?

Koronavirüs dolayısıyla dünya genelinde toplam ölüm sayısı 4.892.570 olmuştur.

14 EKİM PERŞEMBE DÜNYADA YENİ VAKA SAYISI?

Bir önceki güne göre son 24 saatte +234.610 yeni vaka tespit edilmiştir.

14 EKİM PERŞEMBE DÜNYA GENELİ TOPLAM VAKA SAYISI KAÇ?

14 Ekim Perşembe günü itibariyle dünya genelinde toplam Covid-19 vaka sayısı 240.145.393'tür.

DÜNYA GENELİNDE TOPLAM İYİLEŞEN, TEDAVİ SÜRECİNDE VE KRİTİK HASTA SAYISI KAÇ?

Dünya genelinde;

Toplam iyileşen kişi sayısı : 217.449.696

Toplam tedavi sürecinde hasta sayısı : 17.803.127

Durumu kritik hasta sayısı : 81.487

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