Dünya Kız Çocukları Günü Kutlu Olsun

11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü münasebetiyle Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün koordinesinde kutlama program düzenlendi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasıyla başlayan program, müzik dinletisi, ilimizde spor ve eğitim alanında başarılı genç kızlara hediyelerin takdimi, Vali H. Engin Sarıibrahim'in konuşması ve halk oyunları gösterisi ile devam etti. Program sonunda spor stantları gezildi.

Programda konuşan Vali Sarıibrahim, çocuklara ailelerini üzmemeleri, çok çalışmaları ve sabırlı olmaları tavsiyesinde bulundu. Kız çocuklarına sonsuz güvendiğini ve çok daha başarılı yerlere geleceklerine inandığının altını çizen Vali Sarıibrahim, kız çocuklarının başarılarıyla hem Anadolu topraklarının hem de bütün dünyanın aydınlanacağını ifade etti.

Gençlik Merkezinde düzenlenen programa Vali H. Engin Sarıibrahim'in yanısıra Hatice Sarıibrahim hanımefendi, Belediye Başkan Yardımcısı Ferdi Turan, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hasan Güven, Gençlik ve Spor İl Müdürü Gökhan Yavaşer, Ticaret İl Müdürü Ender Önal, İl Milli Müdürü Servet Canlı'nın eşi Elif Canlı, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü hizmetlerinden yararlanan çocuklar, sporcular, öğrenciler ve kız çocuklarına rol model olacak kadın kamu çalışanları katıldı.

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