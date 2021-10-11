Dünya Kız Çocukları Günü Kutlu Olsun - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Dünya Kız Çocukları Günü Kutlu Olsun

Habermetre - Haberler | Toplum
Dünya Kız Çocukları Günü Kutlu Olsun

11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü münasebetiyle Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün koordinesinde kutlama program düzenlendi.

11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü münasebetiyle Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün koordinesinde kutlama program düzenlendi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasıyla başlayan program, müzik dinletisi, ilimizde spor ve eğitim alanında başarılı genç kızlara hediyelerin takdimi, Vali H. Engin Sarıibrahim'in konuşması ve halk oyunları gösterisi ile devam etti. Program sonunda spor stantları gezildi.

Programda konuşan Vali Sarıibrahim, çocuklara ailelerini üzmemeleri, çok çalışmaları ve sabırlı olmaları tavsiyesinde bulundu. Kız çocuklarına sonsuz güvendiğini ve çok daha başarılı yerlere geleceklerine inandığının altını çizen Vali Sarıibrahim, kız çocuklarının başarılarıyla hem Anadolu topraklarının hem de bütün dünyanın aydınlanacağını ifade etti.

Gençlik Merkezinde düzenlenen programa Vali H. Engin Sarıibrahim'in yanısıra Hatice Sarıibrahim hanımefendi, Belediye Başkan Yardımcısı Ferdi Turan, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hasan Güven, Gençlik ve Spor İl Müdürü Gökhan Yavaşer, Ticaret İl Müdürü Ender Önal, İl Milli Müdürü Servet Canlı'nın eşi Elif Canlı, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü hizmetlerinden yararlanan çocuklar, sporcular, öğrenciler ve kız çocuklarına rol model olacak kadın kamu çalışanları katıldı.

Habermetre - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Ziya Selçuk Meral Akşener Mustafa Varank Binali Yıldırım
Magazin Düm Tek Tek Gökhan Çıra İdo Tatlıses Burak Sergen
Spor Cristiano Şenol Güneş Sergio Perez Sergen Yalçın Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Ali İhsan Su Burak Yılmaz
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Dünya Kız Çocukları Günü Kutlu Olsun - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.10.2021 20:05:44. #1.17#