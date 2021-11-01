Dünya Judo Şampiyonasından 1 Altın 4 Bronz Madalya - Haberler
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Dünya Judo Şampiyonasından 1 Altın 4 Bronz Madalya

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Dünya Judo Şampiyonasından 1 Altın 4 Bronz Madalya

Dünya Judo Şampiyonasından 1 Altın 4 Bronz MadalyaDünya İşitme Engelliler Judo Şampiyonası 27-30 Ekim 2021 tarihleri arasında Fransa/ Paris-Versay'da düzenlenmiştir.

Dünya Judo Şampiyonasından 1 Altın 4 Bronz MadalyaDünya İşitme Engelliler Judo Şampiyonası 27-30 Ekim 2021 tarihleri arasında Fransa/ Paris-Versay'da düzenlenmiştir. Şampiyonada mücadele eden millilerimiz 1 Altın 4 Bronz Madalya ile yurda dönmüşlerdir. +100 kg Samet BULUT - ALTIN81 kg Yusuf ÇELİK - BRONZ63 kg Esma GÖKÜLÜ - BRONZ66 kg Enes YILDIZ - BRONZKATA TAKIM Erkan ESENBOĞA-Yusuf ÇELİK - BRONZSporcularımızı tebrik eder, başarılarının devamını dileriz. Bunu beğen Açıklaması

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