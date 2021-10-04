Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde sokak köpeklerini beslediler - Haberler
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Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde sokak köpeklerini beslediler

İhlas Haber Ajansı / Utku Yaşar Cüce - Haberler | Güncel

Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde sokak köpeklerini beslediler Çanakkale Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma timi ekiplerince, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla sokak köpeklerine mama verildi.

ÇANAKKALE (İHA) - Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde sokak köpeklerini beslediler

ÇANAKKALE - Çanakkale Doğa Koruma Ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma timi ekiplerince, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla sokak köpeklerine mama verildi.

Çanakkale Merkeze bağlı Güzelyalı köyünde sokak köpeklerinin korunup, beslendiği merkezde Çanakkale DKMP Şube Müdürlüğü ile Jandarma HAYDİ ekiplerince 150 kilogram mama dağıtıldı. Konuyla ilgili gazetecilere açıklama yapan DKMP Çanakkale Şube Müdürü Ozan Hacıailioğlu, "Bugün 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü. Bu güne özel bir farkındalık oluşturmak için buradayız. Biz aslında her gün sokak hayvanlarının beslenmelerini takip ediyoruz. Bu hayvanlar bazen sahipsiz olarak tarif edilir ama aslında bunların bir sahibi var. Sahibi devletimiz. Sokak hayvanlarımız için kanunda çıkarılmış durumda. Bunların iş ve işleyişlerini takip ediyoruz. Polis ve Jandarma HAYDİ ekipleriyle koordineli çalışıyoruz. Belediyeler de desteklerini esirgemiyorlar bizden. Bugün de yemleme faaliyetini yapacağız" dedi.

Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde sokak köpeklerini beslediler

Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde sokak köpeklerini beslediler

Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde sokak köpeklerini beslediler

Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde sokak köpeklerini beslediler
İhlas Haber Ajansı / Utku Yaşar Cüce - Son Dakika Haberleri
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