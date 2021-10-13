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Dünya harikası 'Artemis' tarihi dokusuna kavuşuyor

Demirören Haber Ajansı / Hande Nayman - Haberler | Güncel
Dünya harikası 'Artemis' tarihi dokusuna kavuşuyor

İZMİR'in Selçuk ilçesinde, antik dünyanın 7 harikasından biri olduğu belirtilen Artemis Tapınağı'nda Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca başlatılan proje kapsamında çevre düzenlemesi yapıldı.

SELÇUK, İZMİR (DHA) - İZMİR'in Selçuk ilçesinde, antik dünyanın 7 harikasından biri olduğu belirtilen Artemis Tapınağı'nda Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca başlatılan proje kapsamında çevre düzenlemesi yapıldı. Efes Arkeoloji Müzesi Müdürü Cengiz Topal, "Bu proje ile tapınak ziyaretçilerimiz tarafından daha konforlu gezilebilir hale gelecek. Buradaki görsel algıyı biraz daha yükseltip tapınağı daha iyi tanıtmaya çalışacağız. Projemiz bitti, kurul onayları tamamlandı" dedi.

Her yıl binlerce turistin ziyaret ettiği İzmir'in Selçuk ilçesindeki Artemis Tapınağı'nda birkaç yıl önceki bakımsız görüntü tepki çekti. Milattan önce 550 yılında inşa edilmesine rağmen günümüzde yalnızca zemini ve heykel parçaları ulaşan dünyaca ünlü tapınak için Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca başlatılan proje kapsamında çevre düzenlemesi yapıldı.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Efes Arkeoloji Müzesi Müdürü Cengiz Topal, "Kalıntıların daha algılanabilir hale getirilmesi için bakanlığımız bir proje çalışması yaptı. Bu proje ile tapınak ziyaretçilerimiz tarafından daha konforlu gezilebilir hale gelecek. Projenin onay süreçleri tamamlandı, yenilemeler üzerinde çalışılıyor" diye konuştu.

'GÜNÜMÜZE SON DERECE AZ KALINTI ULAŞTI'

Artemis Tapınağı'nın özelliklerine de değinen Topal, "Artemis Tapınağı dünyanın 7 harikasından biridir. Antik dünyanın harikaları, antik dönemde olduğu varsayılan ya da bilinen ama çoğunluğu yok olmuş yapılardır. Artemis Tapınağı'nın özelliği tamamının mermerden yapılmış olmasıdır. Bu durum 'Artemis Kültürü' ile ilgilidir. Hristiyanlık döneminde Pagan anlayış sona erdikten sonra yaklaşık 3'üncü yüzyılın ortalarında tapınağın terk edildiğini ve kullanılmadığını biliyoruz. Bu sürecin sonrasında buradaki mimari taş blokların başka yapılarda kullanıldığını görüyoruz. Dolayısıyla bugün alana baktığımızda son derece az bir kalıntı ile karşılaşıyoruz. 1890'lı yıllarda yapılmış kazıların sonrasında yine bazı parçalar başka yerlere taşınmış" dedi.

'DAHA İYİ TANITMAYA ÇALIŞACAĞIZ'

Tapınağın bakımsız olduğu yönündeki eleştirilerle ilgili de açıklamalarda bulunan Topal, "Aslında tapınakta bir bakımsızlık söz konusu değil. Artemis Tapınağı'nda çok az kalıntı olması bazen yanlış anlaşılmalara neden olabiliyor. Bulunduğumuz alanda bir askerlik şube binası vardı. Bu bina boşaltıldı. Biz o alanı da alarak ziyaretçileri karşılayacağımız bir sunum alanı oluşturuyoruz. Alanda çevre düzenlemesi yaptık. Buradaki görsel algıyı biraz daha yükseltip tapınağı daha iyi tanıtmaya çalışacağız. Projemiz bitti, kurul onayları tamamlandı. Uygulama için bekliyoruz" ifadelerini kullandı.


Demirören Haber Ajansı / Hande Nayman - Son Dakika Haberleri
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