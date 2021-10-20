Dünya Hali canlı izle! TRT 1 Dünya Hali 14. Bölüm full HD izle! Dünya Hali 15. Bölüm fragmanı izle! Dünya Hali yeni bölüm canlı izle! Dünya Hali izle!

Ekranların sevilen yaz dizisi Dünya Hali 14. Bölümü ile bu akşam izleyiciyle buluşuyor. Dünya Hali izlemek isteyen vatandaşlarımız Dünya Hali izle! Dünya Hali canlı izle! Dünya Hali TRT 1 canlı yayın izle! gibi konular araştırmaktadırlar. Peki, Dünya Hali son bölümde neler oldu? Dünya Hali son bölüm izle! Dünya Hali 14. Bölüm Fragmanı izle! Dünya Hali canlı izle! TRT 1 Dünya Hali 14. Bölüm full HD izle! Dünya Hali 14. Bölüm fragmanı izle! Dünya Hali yeni bölüm canlı izle!

DÜNYA HALİ NE ZAMAN VE HANGİ KANALDA?

Dünya Hali her Çarşamba saat 20.00'de TRT 1'de yayınlanmakta.

DÜNYA HALİ'NİN KONUSU NE?

Çok sevdiğiniz bir aile büyüğünüzün ölmeden önceki son isteği "erken kalkan, eskinin kıymetini bilen ve bal porsuğuna benzeyen bir kızla evlen" olursa ne yaparsınız? Bu kendine has vasiyetin ilginç yolculuğu Dünya Hali dizisinde cevap buluyor.

Konusunu hayatın en temel yerlerinden biri olan ilişkilerden alan Dünya Hali, şehirde yaşayan sıradan bir insanın günlük yaşantısını çok farklı bir mizah anlayışı ile ekran karşısına taşıyor. Absürt yaklaşım tarzıyla günlük yaşantının içerisindeki basit olayları ve çelişkileri eğlenceli bir üslupla işliyor.

Hayatı boyunca doğru bildiğinden şaşmayan, tam da bu yüzden içinde yaşadığı "modern" hayatla zaman zaman çelişen bir delikanlının yani Sinan'ın (Caner Şahin), anket yaparken tesadüfen karşılaştığı bir kadına (Pelin Abay) aşık olduktan sonra hayatında yaşayacağı değişimlere tanık olacağız.

İyiliği ve dürüstlüğü hayatının her alanında ön planda tutan Sinan'ın şartlar ne olursa olsun değerlerine sadık kalmaya çalışırken yaşadığı ilginç ve komik durumlar, ustaca bir mizah anlayışı ile Dünya Hali dizisinde işleniyor. Başrollerini Caner Şahin, Pelin Abay ve Tolga Tekin'in paylaştığı dizi, alışılagelen dizi anlatımlarının klasik yapısını bozarak izleyiciye çok farklı bir eğlence vaat ediyor.

DÜNYA HALİ OYUNCULARI KİMLER?

Yönetmen: Osman Nail Doğan, Murat Zaloğlu

Senarist: Osman Nail Doğan, Murat Kaman, İdris Meydi, Cem Tuçer, Eray Kaman Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

Oyuncu Kadrosu: Caner Şahin, Pelin Abay, Tolga Tekin, Hakan Emre Ünal, Mert Denizmen, Selin Hasar, Ayfer Tokatlı, Hüseyin Elmalıpınar, Mekin Sezer, Adnan Başar, Naşit Özcan, Zeki Ocak

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DÜNYA HALİ 14. BÖLÜM FRAGMANI!

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