Dune Yıldızı Timothee Chalamet YouTube Kanalından Bahsetti

Geçtiğimiz hafta vizyona giren Dune filminin yıldız ismi Timothee Chalamet YouTube kanalından bahsetti. Detaylar haberimizde.

Yetenekli aktörün yıllar önce bir YouTube kanalı oluşturduğu ve videolar paylaştığı ortaya çıktı. Film sonrası yapılan röportajda kanalından bahseden Chalamet, Xbox 360 kontrolcülerini boyadığından bahsetti. Kontrolcüleri boyayıp 10 dolara sattığını belirten aktör, ortaya çıkardığı işleri tanıtmak için bir YouTube kanalı açtığını ifade etti.

Oyuncunun hayranları Timothee'nin ModdedController360 adlı kanalını çoktan bulmuş. Halihazırda 15 bin aboneye sahip olan kanalda üç adet video bulunuyor. Son olarak Dune filminde Atreides Hanedanı'nın genç prensine hayat veren aktör YouTube kariyerini erken bitirdiğini söyledi. 25 yaşındaki yıldız 11 yıl önce paylaştığı videolarda sprey boyayla boyadığı Xbox 360 kontrolcülerini tanıtıyor. Daha sonra boyanın etrafa saçılması sebebiyle ebeveynlerinin kızdığını söyleyen oyuncu, 3 video paylaştıktan sonra daha fazla sipariş almadığını da ekledi.

Dune Part 2, 2023'de Çıkış Yapacak

Reddit'te Timothee Chalamet YouTube kanalı ise aktörün hayranları tarafından daha önce bulunmuştu. Aktörün sesini tanıyan birçok hayran kanalın Chalamet'e ait olduğunu bir başka röportajda bahsettiklerinden tespit etti. Aktör bir başka röportaj videosunda küçükken odasında puf koltuğunda oturduğundan ve Netflix izlediğinden bahsediyor. Paylaşılan videolarda ise oyuncunun tarif ettiği koltuğa benzer bir mobilya yer alıyor. Aynı zamanda sesinde de benzerlikler bulan hayranlar aktörün sonunda bunu itiraf etmesinden memnun.

Dune filmine odaklanan röportaj videosunu ise aşağıdaki bağlantı üzerinden izleyebilirsiniz. 14 dakikalık videoda YouTuber Nate Hill, filmin başrollerine ilginç sorular soruyor.

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