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Ekim ayının son gününde Antalya sahillerinde deniz keyfi

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Ekim ayının son gününde Antalya sahillerinde deniz keyfi Dün yüksek kesimlerine kar yağan Antalya'da bugün vatandaşlar denize koştu Hava sıcaklığının 22 derece olduğu kentte sahilde yoğunluk oluştu Antalya'nın yüksek kesimlerine dün yağan kar yağışının ardından vatandaşlar ve turistler...

ANTALYA (İHA) - Ekim ayının son gününde Antalya sahillerinde deniz keyfi

Dün yüksek kesimlerine Kar yağan Antalya'da bugün vatandaşlar denize koştu

Hava sıcaklığının 22 derece olduğu kentte sahilde yoğunluk oluştu

ANTALYA - Antalya'nın yüksek kesimlerine dün yağan kar yağışının ardından vatandaşlar ve turistler bugün dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde denize girdi.

Antalya'da dün 2 bin 365 metrelik Tahtalı Dağı'nın zirvesine mevsimin ilk karının düşmesinin ardından bugün kentte parçalı bulutlu bir hava hakim oluyor. Zaman zaman havanın açarak güneşli olmasını fırsat bilen yerli ve yabancı binlerce kişinin adresi dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili oldu. Havanın 22, deniz suyu sıcaklığının 24 dereceyi bulduğu kentte, çok sayıda kişinin de deniz keyfi yaptığı görüldü. Sahile inen bazı kişilerinde kıyıda oturduğu ve arkadaşlarıyla sohbet ettiği görüldü.

Arkadaşları ile balık tutmaya gelen Yavuz Yılmaz, "Antalya'da yaşıyorum. Biz sabah rafting düşünüyorduk. Hava yağmurlu olunca gidemedim. Saç ekimi yaptırdığım için ben denize giremedim. Ama rahatlıkla denize girilecek sıcak hava var. Her şey çok güzel. Herkes kar yağdı, kayak yaparken biz denize giriyoruz" dedi.

Ekim ayının son gününde Antalya sahillerinde deniz keyfi

Ekim ayının son gününde Antalya sahillerinde deniz keyfi

Ekim ayının son gününde Antalya sahillerinde deniz keyfi

Ekim ayının son gününde Antalya sahillerinde deniz keyfi

Ekim ayının son gününde Antalya sahillerinde deniz keyfi

Ekim ayının son gününde Antalya sahillerinde deniz keyfi

Ekim ayının son gününde Antalya sahillerinde deniz keyfi

Ekim ayının son gününde Antalya sahillerinde deniz keyfi

Ekim ayının son gününde Antalya sahillerinde deniz keyfi

Ekim ayının son gününde Antalya sahillerinde deniz keyfi

Ekim ayının son gününde Antalya sahillerinde deniz keyfi

Ekim ayının son gününde Antalya sahillerinde deniz keyfi

Ekim ayının son gününde Antalya sahillerinde deniz keyfi

Ekim ayının son gününde Antalya sahillerinde deniz keyfi

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