Dulce De Leche Donut nasıl yapılır? En güzel Dulce De Leche Donut tarifi! Dulce De Leche Donut malzemeleri nelerdir?

Masterchef'te bugün birbirinden güzel yemekler yapıldı. Seyircilerin en merak ettiği konu Dulce De Leche Donut tarifi oldu. Peki en güzel Dulce De Leche Donut yemek tarifi nasıldır? Dulce De Leche Donut yemeği nasıl yapılır? Dulce De Leche Donut için gerekli malzemeler nelerdir?

DULCE DE LECHE DONUT TARİFİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER NELERDİR?

Kızartma için 5 bardak bitkisel yağ

1/2 bardak şekeri

1 çorba kaşığı tarçın

1 bardak dulce de leche (veya diğer doldurma)

1/4 bardak tüm çok amaçlı un

1 çorba kaşığı aktif kuru maya

2 yemek kaşığı ılık su

1 bardak ayran (oda sıcaklığında)

3 yumurta sarısı (oda sıcaklığında)

4 yemek kaşığı tereyağı (erimiş ve soğutulmuş)

3 yemek kaşığı açık kahverengi şeker

1 tatlı kaşığı vanilya

İsteğe bağlı: 1/2 çay kaşığı anason tatlandırıcı

1 çay kaşığı tuz

DULCE DE LECHE DONUT NASIL YAPILIR?

Küçük bir kasede, mayayı 2 çorba kaşığı sıcak (sıcak değil) suya karıştırın. Karışım birkaç dakika sonra köpürmelidir. Kenara koyun.

Un, kahverengi şeker ve tuzun 3 fincanını ayakta kalan bir karışımın kasesine ekleyin. İyice karıştırmak için hamur kancasını kullanın.

Eritilmiş tereyağı, yumurta, maya karışımı, vanilya, anason (kullanılıyorsa) ve un karışımına ayran ekleyin. Karışım pürüzsüz, parlak hale gelinceye kadar hamurun kancasıyla yoğurun ve yaklaşık 5-8 dakika kadar kasenin yanlarından çekerek, hamurun fazla ıslak olması halinde ekstra 1/ 4'lük un ununu ekleyin.

Hamuru yağla hafifçe kaplamak için hamuru çevirerek hafifçe yağlanmış bir kaba (hamur yapışkan olacaktır) hamuru aktarın. Hamuru plastik örtü ile örtün ve bir saat kadar büyük bir miktarda ikiye katlanıncaya kadar ılık bir yere koyun. Hamuru yumuşatın ve işlemeyi kolaylaştırmak için birkaç saat buzdolabında (veya gece boyunca) soğutun.

Hamuru unlanmış bir yüzey üzerinde yaklaşık 3/4 inç kalınlığında yuvarlayın. Bir bisküvi kesici ile 2 inçlik hamur hamurunu kesin ve bunları un ile toz haline getirilmiş balmumu kâğıdı ile kaplı bir çerez kağıdına yerleştirin. Hamurun parçalarını tekrar oynatın ve daha fazla tur atın.

Hamur maşasını plastik sargı ile gevşek bir şekilde örtün ve kabarık olana kadar pişirin (pişirme yağı ısıtılırken).

1/2 bardak şekeri ve tarçını bir kasede karıştırın.

Ağır bir tavada veya uzun kenarlı bir tencerede, birkaç santim yağla 350 derece ısıtın. Hamur parçalarını sıcak yağa koyun (yığın halinde çalışarak) ve şişirilene ve her iki tarafta da altın rengi kahverengi olana kadar kızartın ve gerektiğinde döndürün (yaklaşık 3-4 dakika). Yivli bir kaşıkla çörekleri yağdan çıkarın ve kısa bir süre soğumaya bırakın, sonra pişirilmiş çörekleri tarçın şeker karışımına yuvarlayın. (alternatif olarak, pudra şekeri ile çörekleri tozlayabilirsiniz).

Sıcak dulce hafifçe mikrodalgada yumuşatılır. Dulce de leche'yi, yaklaşık 1/4 inç çapında bir açıklığa sahip bir boru ucuna sahip bir poşet poşetine yerleştirin. Her çörekin yan tarafına küçük bir delik açın ve çentiğin ortasına birkaç çay kaşığı dulce de leche sıkın. Tarçın şekeri içinde bir kez daha çörekler yapın ve servis yapın.

Not: Donutlar, tazelik sağlamak için 300 derecelik bir fırında tekrar ısıtılabilir. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

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