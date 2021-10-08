Dükkanındaki asırlık çam ağacına gözü gibi bakıyor - Haberler
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Dükkanındaki asırlık çam ağacına gözü gibi bakıyor

İhlas Haber Ajansı / Beril Solmuşgül - Haberler | Güncel

Dükkanındaki asırlık çam ağacına gözü gibi bakıyor Adana'nın Kozan ilçesinde 32 yıldır kasaplık yapan Ali Ölmez'in, iş yerinin ortasındaki asırlık çam ağacı görenleri şaşırtıyor Adana'nın Kozan ilçesinde 32 yıldır kasaplık yapan Ali Ölmez'in, iş yerinin ortasındaki asırlık çam ağacı...

KOZAN, ADANA (İHA) - Dükkanındaki asırlık çam ağacına gözü gibi bakıyor

Adana'nın Kozan ilçesinde 32 yıldır kasaplık yapan Ali Ölmez'in, iş yerinin ortasındaki asırlık çam ağacı görenleri şaşırtıyor

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde 32 yıldır kasaplık yapan Ali Ölmez'in, iş yerinin ortasındaki asırlık çam ağacı görenleri şaşırtıyor.

Cumhuriyet Mahallesi, Irmak Caddesinde kasaplık yapan Ali Ölmez, dükkanın içindeki asırlık çam ağacına ailesi ile birlikte gözü gibi bakıyor. Kasap dükkanın içindeki çam ağacının bakımını ve sulamasını yapan Kasap Ölmez, ağaca zara vermemek iş yerini ağacın zarar görmeyeceği şekilde tasarladığını söyledi.

Tarihi ve doğası ile yerli yabancı turistlerin bölgeye geldiğinde dükkanda gördükleri çam ağacı ile fotoğraf çektirdiğini belirten Ölmez, "1989 yılından beri kasabım. Burada tamirat yaptım kesilmesini uygun görmedim. Bu çam neredeyse 90-100 yıllık çam ağacı. Turistler ağaçla resim çektirmek istiyor. Daha güzel gözükmesi için tıraşlamasını falan yaptım. Ağaç bizim için kıymetli" dedi.

Çevre sakinlerinden Erhan Biçer, "Ben 60 yaşındayım dedelerimizden kalma bir yer. Burası çamlı kahve diye geçer zaten. Kahve köşesinde yalan çok olur yalanlardan eğilmiş derler. Bu ağaç bizim akciğerlerimiz. Ağaç olmazsa insan olmaz hayat olmaz. Bugün yağmur yağmıyor neden orman kalmadı. Bunlar bizim akciğerlerimiz gözümüz gibi bakmamız lazım" diye konuştu.

Dükkanındaki asırlık çam ağacına gözü gibi bakıyor

Dükkanındaki asırlık çam ağacına gözü gibi bakıyor

Dükkanındaki asırlık çam ağacına gözü gibi bakıyor

Dükkanındaki asırlık çam ağacına gözü gibi bakıyor
İhlas Haber Ajansı / Beril Solmuşgül - Son Dakika Haberleri
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