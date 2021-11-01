Düğünde maganda tarafından vuruldu, yakınları feryat etti! Anbean kamerada - Haberler
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Düğünde maganda tarafından vuruldu, yakınları feryat etti! Anbean kamerada

Demirören Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Trabzon'da bir düğüne hava ateş açan şahsın tabancasından çıkan kurşun, İdris Şahin'e isabet etti. Aniden yere yığılan Şahin'in yakınları feryat ederken, o anlar bir davetlinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

TRABZON (DHA) - Trabzon'un Sürmene ilçesinde İdris Şahin'in (36), düğünde havaya ateş açmak isteyen D.A.U.'nun tabancasından çıkan kurşunla yaralanma anı, bir davetlinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

BİR ANDA YERE YIĞILDI

Görüntülerde açık alanda düğünde horon oynandığı sırada tabancayla ateş edildiği, merminin isabet ettiği Şahin'in yere yığıldığı görüldü. Paniğin yaşandığı düğünde eğlence, yerini bir anda feryatlara bıraktı.

"DENETİMLERE AĞIRLIK VERİLECEK"

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'Mutluluğa kurşun sıkma, geleceği karartma' ve 'Yorgun mermi hiçbir zaman havada kalmaz' projeleriyle eğlencelerde yanlış alışkanlıklarla mücadele ederek halkı bilinçlendirmeye devam ediyor. Silah atılarak mutluluğun kutlanmayacağı bilincinin vatandaşlarda yaygınlaşması adına düğünlerde ve toplu törenlerde sivil ekiplerce denetlemelere ağırlık verileceği öğrenildi.

Düğünde maganda tarafından vuruldu, yakınları feryat etti! Anbean kamerada

Düğünde maganda tarafından vuruldu, yakınları feryat etti! Anbean kamerada

Düğünde maganda tarafından vuruldu, yakınları feryat etti! Anbean kamerada

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