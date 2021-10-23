Düğüm Salonu nerede çekildi?sorusunun yanıtı merake diliyor. İki eski sevgilinin aynı gün evlemesinden yola çıkarak bol kahkaha ve komedi barından filmde başrolleri Şahin Irmak, İrem Sak, Gonca Vuslateri ve Emre Karayel paylaşıyor. Peki Düğüm Salonu nerede çekildi? Düğüm Salonu ne zaman çekildi? Düğüm Salonu oyuncuları ve kadrosu... BKM tarafından 2018 yılında yapımı gerçekleştirilen ve vizyona giren Türk komedi filmi Düğüm Salonu hakkında merak edilenler haberimizde.

DÜĞÜM SALONU KONUSU

Düğüm Salonu"nda yan yana iki ayrı düğünde, "onlar ermiş muradına biz çıkalım kerevetine" derken, olaylar düğüm düğüm gelişiyor, kahkahaya eşlik ediyor! Sizinle aynı gün, aynı yer, aynı saatte eski sevgilinizin de yan salonda evlendiğini görürseniz ve karşılaşırsanız ne olur? İki düğün birbirine girer, sırlar ortaya çıkar, ortalık kısa sürede karışır! Düğün geceniz düğüm gecesine, düğün salonu "Düğüm Salonu"na dönüşür.

DÜĞÜM SALONU OYUNCULARI KİMLER?

Şahin Irmak - Serkan

İrem Sak - Hülya

Gonca Vuslateri - Buse

Emre Karayel - Tarık

Duygu Yetiş - Nermin

Onur Buldu - Oğuz

Salih Kalyon - Cemil

Bilge Şen - Züleyha

Nilgün Belgün - Muazzez

Hakan Akın - Levent

Ayşenil Şamlıoğlu - Nebahat

Gazanfer Ündüz - Kenan

Beyti Engin - Davut

Toprak Sağlam - Müjde

Güneş Hayat - Füsun

Murat Karasu - Yaşar

Hakan Bulut - Düğün Fotoğrafçısı

Evren Duyal - Ayten

Burcu Altın - Cansu

Doğancan Sarıkaya - Osman

Hayko Cepkin - Kendisi

DÜĞÜM SALONU NEREDE ÇEKİLDİ?

Düğüm Salonu filmi çekimleri 2018 yılında başlandı. Çekimler ise İzmir'in ilçesi Buca'da gerçekleştirildi.

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