Düğüm Salonu nerede çekildi? Düğüm Salonu ne zaman çekildi? Düğüm Salonu oyuncuları ve kadrosu...
Başrollerini Şahin Irmak, İrem Sak, Gonca Vuslateri ve Emre Karayel'in paylaştığı Türk romantik komedi filmi Düğüm Salonu hakkında Düğüm Salonu nerede çekildi? sorusuna yanıt aranıyor. Özgün senaryosu ve geniş oyuncu kadrosu ile izleyenlere eğlenceli ve komedi dolu anlar vaad eden Düğüm Salonu konusu ve oyuncuları haberimizin içerisinde yer alıyor. Düğüm Salonu ne zaman çekildi? Düğüm Salonu oyuncuları ve kadrosu...
Düğüm Salonu nerede çekildi?sorusunun yanıtı merake diliyor. İki eski sevgilinin aynı gün evlemesinden yola çıkarak bol kahkaha ve komedi barından filmde başrolleri Şahin Irmak, İrem Sak, Gonca Vuslateri ve Emre Karayel paylaşıyor. Peki Düğüm Salonu nerede çekildi? Düğüm Salonu ne zaman çekildi? Düğüm Salonu oyuncuları ve kadrosu... BKM tarafından 2018 yılında yapımı gerçekleştirilen ve vizyona giren Türk komedi filmi Düğüm Salonu hakkında merak edilenler haberimizde.
Düğüm Salonu"nda yan yana iki ayrı düğünde, "onlar ermiş muradına biz çıkalım kerevetine" derken, olaylar düğüm düğüm gelişiyor, kahkahaya eşlik ediyor! Sizinle aynı gün, aynı yer, aynı saatte eski sevgilinizin de yan salonda evlendiğini görürseniz ve karşılaşırsanız ne olur? İki düğün birbirine girer, sırlar ortaya çıkar, ortalık kısa sürede karışır! Düğün geceniz düğüm gecesine, düğün salonu "Düğüm Salonu"na dönüşür.
- Şahin Irmak - Serkan
- İrem Sak - Hülya
- Gonca Vuslateri - Buse
- Emre Karayel - Tarık
- Duygu Yetiş - Nermin
- Onur Buldu - Oğuz
- Salih Kalyon - Cemil
- Bilge Şen - Züleyha
- Nilgün Belgün - Muazzez
- Hakan Akın - Levent
- Ayşenil Şamlıoğlu - Nebahat
- Gazanfer Ündüz - Kenan
- Beyti Engin - Davut
- Toprak Sağlam - Müjde
- Güneş Hayat - Füsun
- Murat Karasu - Yaşar
- Hakan Bulut - Düğün Fotoğrafçısı
- Evren Duyal - Ayten
- Burcu Altın - Cansu
- Doğancan Sarıkaya - Osman
- Hayko Cepkin - Kendisi
Düğüm Salonu filmi çekimleri 2018 yılında başlandı. Çekimler ise İzmir'in ilçesi Buca'da gerçekleştirildi.