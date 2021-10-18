Duayen gazeteci Sami Kohen, 93 yaşında hayata gözlerini yumdu

Dış siyaset konusundaki köşe yazılarıyla tanınan Sami Kohen, geçtiğimiz günlerde böbrek yetmezliği nedeniyle yoğun bakıma kaldırılmıştı.

93 YAŞINDA HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU

Dışişleri Bakanlığı Üstün Hizmet Ödülü sahibi gazeteci Sami Kohen tedavi gördüğü hastanede 93 yaşında hayatını kaybetti.

SAMİ KOHEN KİMDİR?

Kohen, 1928 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Gazeteci Albert Kohen'in oğludur. Sami Kohen babasının 1939-1949 yılları arasında Ladino ve Fransızca dillerinde çıkarttığı "La Boz de Türkiye" (Türkiye'nin Sesi) gazetesini babasının vefatından sonra Türkçe olarak önce "Türkiye'nin Sesi" ve sonra "Haftanın Sesi" adları altında yayınladı. Tan, Yeni İstanbul ve İstanbul Ekspres gazetelerinde çalıştı. 1954 yılında Milliyet Gazetesi'ne katıldı. 1960 yılında eşi Mirka ile evlendi. Jale ve Alp adında iki çocuk dünyaya geldi.

Milliyet Gazetesi'ndeki köşe yazarlığının yanı sıra ABD'de yayınlanan "Christian Science Monitor" ve New York Times gazetelerinde de makaleler yazıyordu. 1954 yılından bu yana aralıksız olarak Milliyet Gazetesi'nde yazarlık yaptı. Gazetecilik anıları 2007 yılında Özer Yelçe tarafından Sami Kohen Dünyanın Yazısı adı altında bir kitap olarak yayınlanan Sami Kohen Türkiye'de aynı gazete kurumunda en uzun süre hizmet etmiş yazarlardandır.

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