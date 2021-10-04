KÜTAHYA (Habermetre) - Birimlerden Ana Sayfa Birimlerden Haberler DPÜSEM ve KUTSO'dan Risk Yönetimi Eğitimi Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezinin (DPÜSEM) Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) iş birliğiyle verdiği eğitimlerden ikincisinde Risk Yönetimi konusu çevrim içi olarak gerçekleştirildi.

DPÜSEM ve Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası iş birliğinde Risk Yönetimi eğitimi verildi.

Çevrim içi olarak düzenlenen eğitimin açılış konuşmasını yapan KUTSO Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Aktaş, salgın döneminde yüz yüze yapılamayan KUTSO Akademi eğitimlerinin, çevrim içi olarak devam ettiğini, koşullar uygun olduğunda yüz yüze eğitimleri de gerçekleştirmeyi arzu ettiklerini belirtti.

Eğitimde, konuşmacı olarak yer alan Uluslararası Ticaret ve Finans Bölümü akademisyenlerimizden Dr. Öğr. Üyesi Ferit Karahan, risk kavramı, riski tanımlama, risk kaynakları, risk grupları, risk karşısında yatırımcı tipleri, risk ölçümü, portföy kavramı ve gereksinimi, piyasa riskleri, uluslararası riskler, risklerden korunma gibi konularda bilgiler vererek, katılımcıların sorularını cevapladı.

Haber i Paylaş Tweet Basın Yayın Halkla İlişkiler - 04 Ekim 2021, Pazartesi/ 13 defa okundu.

Etiketler : DPU, Kütahya, DPÜSEM, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası,

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