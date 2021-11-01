KÜTAHYA (Habermetre) - Üniversiteden Ana Sayfa Üniversiteden Haberler DPÜ ile TUSAŞ Bilimsel Araştırma Projesi İş Birliği Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmet Çelik'in, lisansüstü öğrencisi Makine Mühendisi Pilot Üsteğmen Mükremin Doğan ve Araştırma Görevlisi Resul Sönmez ile yürüttükleri projeler Türk Havacılık ve Uzay Sanayi tarafından desteklenecek.

Mühendislik Fakültemizin Makine Mühendisliği Bölümü tarafından yürütülen projeler Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TUSAŞ) tarafından destek almaya hak kazandı.

Ülkemizde havacılık ve uzay sanayi sistemlerinin geliştirilmesi, modernizasyonu, üretimi, sistem entegrasyonu ve yaşam döngüsü destek süreçlerinde faaliyet gösteren TUSAŞ tarafından desteklenecek projede, hafiflik ve mukavemet avantajı sağlayabilecek metal kafes yapılı yeni bir malzeme türünün hava araçlarında kullanılabilirliği araştırılacak. Projeye Bursa'da faaliyet gösteren ve aynı zamanda hem milli hem de NATO Tesis Güvenlik Belgeleri'ne sahip ve savunma sanayimize destek veren ERBAB Otomat da geliştirdiği ER-FLEX isimli malzemesi ile katkı sağlayacak.

Proje hakkında bilgi veren öğretim üyemiz Prof. Dr. İsmet Çelik, ülkemizin milli menfaatlerine katkı sağlayacak her konuda tüm bilgi birikimlerini ve gayretlerini kullanacaklarını ve bu projelerinde havacılık sektörü başta olmak üzere yeni geliştirilen bu konstrüktif hücresel metal kafes örgülü şekillendirilebilir sandviç panellerin hava taşıtlarında kullanılabilirliğini araştıracaklarını belirterek projelerine destek veren TUSAŞ'a ve ERBAB firmasına teşekkürlerini sundu.

TUSAŞ'ın destek kararını değerlendiren Rektörümüz Prof. Dr. Kazım Uysal, proje ekibini tebrik ederek "Ülkemizin savunma sanayisinin önemli bir bileşeni olan TUSAŞ firması ile yapılacak bu proje çok önemli. Üniversitemizin, ülkemizin havacılık ve uzay sanayimize, bu proje ile önemli bir destek sunacak. Sürece katkıda bulunan kurumların iş birliğinden dolayı memnuniyet duyuyoruz" şeklinde konuştu.

Haber i Paylaş Tweet Basın Yayın Halkla İlişkiler - 01 Kasım 2021, Pazartesi/ 170 defa okundu.

Etiketler : DPU, Kütahya, Mühendislik Fakültesi, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, TUSAŞ,

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