KOCAELİ (İHA) - Doktordan makatı tıkalı olarak doğan bebeğe ince ameliyat

SAMSUN - Muhammet ve Gamze Saral çiftinin 2'nci bebekleri Ömer Halis Saral, makatı tıkalı olarak doğdu. Doç. Dr. Mithat Günaydın, idrar yolu kalın bağırsağıyla bağlantılı olan bebeği ince bir ameliyatla sağlığına kavuşturdu.

Kocaeli'de yaşayan Muhammet ve Gamze Saral çiftinin 2'nci bebekleri makatı tıkalı olarak doğdu. İlk olarak hayatta tutmak için bebeğin bağırsakları dışarı alındı. Daha sonra bebeğin makatının açılması için aileye bebeğin kilo alması söylendi. Belirli bir zaman geçtikten sonra 4 buçuk aylık olan bebek için aile Çocuk Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Mithat Günaydın'a ulaştı. Dr. Günaydın, yaptığı ince ameliyatla idrar yolundan bağırsağı ayırarak bebeği tedavi etti.

Yaptığı ameliyat hakkında bilgi veren Mithat Günaydın, "Hastamız 4 buçuk aylık. Kocaeli'den geldi. Analatrezidir. Doğduğu zaman makatı tıkalıymış. Bağırsağı dışarı alınmış. Ancak bundan sonra büyük ameliyat için makatının yapılması için aile bir arayışa girmiş. Bizle haber leşti. İdrar yoluna fistülüze olan bir analatreziydi. Erkek çocuklarda idrar yolunda fistülüze olunca çocuğun pipisinden kaka geliyor. Bu tabii daha zor bir ameliyattır. İdrar yolundan bağırsağı ayırdık. Aşağı anüsün olması gereken yeri indirdik. Ameliyatta gayet başarılı geçti. Bir iki sonra dışarıdaki bağırsağı kapatacağız. Çocuğumuz sağlıklı bir hayat sürecek. Bir kere makatı tıkalı olduğunda kolostomi açılmazsa yani bağırsağı dışarı alınmazsa kesin ölümcüldür. Birkaç gün içinde hasta kaybedilir. Kolostomi açıldıktan sonra ameliyat nazik ince bir ameliyattır. Bu kaka tutma mekanizmasını oluşturan kaslar içinden geçirilerek bağırsak aşağı indirilmezse ilerde kaka tutma ile ilgili sıkıntılar yaşayabilir. Bu nazik ameliyatı en iyi şekilde gerçekleştirdik. Hastamızda kalınbağırsak normal yerinde sonlaması gerekirken idrar yoluna bağlantılıydı. Buradan idrar yolun kaka karıştırması oluyordu Bu nedenle ciddi idrar geçiriyor. Çocuk için ciddi bir enfeksiyon oluyor ve ciddi bir tehlike oluşturuyor" dedi.

"Zor bir süreçten geçtik"

Süreci anlatan baba Muhammet Saral, "Çocuğumuz bu rahatsızlıkla doğunca tabii ki çok üzüldük. İlk olarak bağırsağını dışarı alma ameliyatı gerçekleştirildi. Daha sonra doktor kilo almasını söyledi. Zamanla kilo aldıkça 4 ay içinde Mithat hocamızı bulduk. Ameliyat olumlu geçti" diye konuştu.

Anne Gamze Saral ise "Süreç çok zordu. Bizi beklettiler. Buraya gelmeden önce hastane sürecimiz oldu. Çocuğumuz enfeksiyon kaptı. Biz de süreci hızlandırdık. Hocamızı ben izlemiştim. Öyle olunca tekrar izledim. Bizim bebeğimizden daha küçük çocukları tedavi ettiğini gördüm. Bizim bebeğimizin kilo almasını beklettiler bize. Meşakkatli bir ameliyat olduğunu ve iyi bir doktorun yapması gerektiğini söylediler. Riske atmadık ve araştırdık. Mithat hocaya güvendik ve geldik. Allah razı olsun evimizde gibi hissettirdi bize" şeklinde konuştu.