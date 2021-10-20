DOKTOR, SAĞLIK MERKEZİNDE MESLEKTAŞINI TÜFEKLE VURDU:  1 YARALI (1) - Haberler
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DOKTOR, SAĞLIK MERKEZİNDE MESLEKTAŞINI TÜFEKLE VURDU:  1 YARALI (1)

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Mersin'de merkez Mezitli ilçesindeki Yenimahalle Güçlendirilmiş Göçmen Sağlığı Merkezi'nde 2 doktorun tartışmasında kan aktı.

MEZİTLİ, MERSİN (DHA) - Mersin'de merkez Mezitli ilçesindeki Yenimahalle Güçlendirilmiş Göçmen Sağlığı Merkezi'nde 2 doktorun tartışmasında kan aktı. Merkezde görevli Dr. Hasan Çayır, meslektaşı Dr. Ahmet Dikmen'i tüfekle vurdu. Ağır yaralanan Dr. Dikmen, Mersin üÜiversitesi Tıp Fakültesi hastanesine kaldırıldı.

(GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ)

HABER: SONER AYDIN/ MERSİN


DOKTOR, SAĞLIK MERKEZİNDE MESLEKTAŞINI TÜFEKLE VURDU:  1 YARALI (1)

DOKTOR, SAĞLIK MERKEZİNDE MESLEKTAŞINI TÜFEKLE VURDU:  1 YARALI (1)

DOKTOR, SAĞLIK MERKEZİNDE MESLEKTAŞINI TÜFEKLE VURDU:  1 YARALI (1)

DOKTOR, SAĞLIK MERKEZİNDE MESLEKTAŞINI TÜFEKLE VURDU:  1 YARALI (1)
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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