DOKTOR, SAĞLIK MERKEZİNDE MESLEKTAŞINI TÜFEKLE VURDU: 1 YARALI (1)
Mersin'de merkez Mezitli ilçesindeki Yenimahalle Güçlendirilmiş Göçmen Sağlığı Merkezi'nde 2 doktorun tartışmasında kan aktı.
MEZİTLİ, MERSİN (DHA) - Mersin'de merkez Mezitli ilçesindeki Yenimahalle Güçlendirilmiş Göçmen Sağlığı Merkezi'nde 2 doktorun tartışmasında kan aktı. Merkezde görevli Dr. Hasan Çayır, meslektaşı Dr. Ahmet Dikmen'i tüfekle vurdu. Ağır yaralanan Dr. Dikmen, Mersin üÜiversitesi Tıp Fakültesi hastanesine kaldırıldı.
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HABER: SONER AYDIN/ MERSİN