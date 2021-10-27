Doha'daki Katara Kültür Köyü'nde "Türk Minyatür Sanatı" sergisi

Katar'ın başkenti Doha'daki Katara Kültür Köyü, sanatçı Ferhat Akıl'ın "Türk Minyatür Sanatı" sergisine ev sahipliği yapıyor.

Serginin açılışı Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mustafa Göksu, Doha Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Müdürü Selçuk Kürşad Koca ve Katara Kültür Köyü Müdürü Halid es-Salıti'nin de katıldığı bir törenle gerçekleştirildi.

Katar'da 10 Kasım'a kadar gezilebilecek sergi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 98. yılı etkinlikleri kapsamında Doha Büyükelçiliği, YEE ve Katara Kültür Köyü Vakfı iş birliğiyle düzenleniyor.

Sergide 40'tan fazla eser sanatseverlerle buluşurken, minyatürlerin İstanbul'daki Osmanlı eserlerini anlatan çalışmalar olduğu ifade edildi.

Büyükelçi Göksu, serginin açılışında yaptığı konuşmada, bu tür etkinliklerin kardeş iki ülke arasında kültürel alışverişin sağlanması ve iletişim köprülerinin kurulmasında önemli bir rol oynadığını ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı da "Türk kültürünün vücut bulduğu, Türk sanatının ruhunu yansıtan" bir sergiye ev sahipliği yaptığı için Katara Vakfı'na teşekkür etti ve sergiden övgüyle söz etti.

Katara Kültür Köyü Müdürü Salıti de böyle bir sergiye ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, çalışmaların Türk mirasının zenginliğini yansıtması açısından büyük önem taşıdığına dikkati çekti.

YEE Müdürü Koca ise minyatür sanatının aslen kitap ve el yazmalarını süsleyen, metinlerde yazılanları ifade eden narin süslemeler ve küçük çizimler olduğunu ifade etti.