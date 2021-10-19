Doğubayazıtlı genç kız muhtarlık yaptığı köye hizmet için çabalıyor

DOĞUBEYAZIT, AĞRI (AA) - Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde 3 yıl önce muhtar seçilen üniversite mezunu Meryem Önkür, köy halkına hizmet için çabalıyor.

İlçeye 34 kilometre uzaklıktaki yaklaşık 250 haneli Dalbahçe köyünde yaşayan Mustafa ve Nubar çiftinin 8'i kız 9 çocuğunun en büyüğü olan 26 yaşındaki Meryem Önkür, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü'nden 2017 yılında mezun oldu.

Önkür, mezun olduktan sonra döndüğü köyünde sorunları çözmek ve kadınların da muhtarlık yapabileceğini göstermek amacıyla 31 Mart 2019'da gerçekleştirilen seçimlerde muhtar adayı oldu.

Köylülerin "muhtarlık zordur, kadınlar yapamaz" sözleri ve ön yargılara karşı ailesi ve yakınlarının desteğiyle yaptığı seçim çalışmalarının ardından Önkür, 6 erkek adayında yarıştığı seçimde en fazla oy alarak muhtar seçildi.

Azalarını köyün ileri gelenlerinden oluşturan Önkür, köyün sorunlarını çözmek amacıyla vatandaşlarla sık sık bir araya gelerek talepleri yerine getirmek için yoğun çaba sarf ediyor.

Hayvancılık yapan ailesine de koyunlar ve tavukların beslenmesinde yardım eden Önkür, projelerini hayata geçirmek için çalışmalarına devam ediyor.

Meryem Önkür, AA muhabirine, kadın ve genç olması dolayısıyla ilk başlarda adaylığına ön yargılı bakıldığını söyledi.

Seçim döneminde oy almak için ev ev dolaştığını belirten Önkür, şöyle konuştu:

"Muhtar olmaya karar verince babam çok destek oldu. Köyümüz ilçenin en büyük köylerindendir. 6 rakibim vardı ve bana destek vermek için bazıları da önceden adaylıktan çekildi. Seçimi kazandıktan sonra çok mutlu oldum. Köyüme hizmet yapacağıma inandım ve inanıyorum. Seçim vaatlerim arasında kapalı halı saha, köy içi yollarımıza parke taşı döşeme ve çocuklar için bir park projesi sözüm vardı. Parke taşlarımız geldi ve bunları döşemek için devletimizden destek bekliyorum. Halı saha için de destek bekliyorum. Devletimizin desteğiyle su şebeke hattımızı yeniledik. Bazı projeleri daha hayata geçirdim. Vaat verdiğim projeleri gerçekleştirmek için çabalıyorum."

"Kadınlara örnek olmak istiyorum"

Kentin şu ana kadar seçilen en genç muhtarı ve az sayıdaki kadın muhtarlarından olduğunu ifade eden Önkür, hemcinslerine örnek olmak istediğini anlattı.

Önkür, yeni tip koronavirüs salgınında sağlık çalışanlarıyla ev ev dolaşarak vatandaşların aşı olmasına yardımcı olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Kadınlarla çok iyi anlaşıyorum. Bir sorunları ve talepleri olduğunda beni rahatlıkla arayabiliyorlar. Ben de elimden geldiğince onlara ve herkese yardımcı olmaya çalışıyorum. Muhtarlık iyi gidiyor ama vaatlerimi yerine getirebilirsem her şey daha iyi olur. Köyüme hizmet etmek istiyorum. Köyümüz çok büyük, muhtarlık yapmak zor ama ben zoru başardım. Köyün ilk kadın muhtarı olmak değişik bir duygu ve mutluluk veriyor. İnsanlar daha önce hep erkek muhtarlara alıştıkları için ilk başlarda bana alışamamışlardı. Şu an köylülerin hepsiyle aram çok iyi ve iyi anlaşıyoruz."

"Babam aday olursa ona değil Meryem'e oy vereceğim"

Kadınlardan Habibe Küsen da bir sorun ve talepleri olduğunda Önkür ile çok rahat iletişime geçtiklerini ve aday olması halinde yine destek vereceklerini söyledi.

Kadınların Önkür'e her zaman destek verdiğini dile getiren Küsen, "Meryem muhtar adayı olursa yine ona oy vereceğim. Babam muhtar adayı olursa ona oy vermem ama Meryem'e vereceğim." dedi.

Mehmet Karakuş ise Meryem Önkür'ün muhtarlığı iyi yaptığını ve gelecek dönem yine muhtar seçmeyi düşündüklerini dile getirdi.