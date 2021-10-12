Doğu ve Güneydoğu Sivil Toplum Kuruluşları Birlik Platformu, 2023 vizyonu ve yol haritasını belirledi

2017 yılında, ilk kurulan Doğu ve Güneydoğu Sivil Toplum Kuruluşları Birlik Platformu (DOĞU-BİR), düzenlediği kahvaltı ile 2023 Vizyonu ve Yol Haritasını açıkladı. Üsküdar Valide Sultan Gemisi'nde düzenlenen kahvaltıya,23 İlin STK Başkanları, AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi Aydoğan Ahıakın ve Ferhat Dağ, Üsküdar Belediye Başkanı Yardımcısı Vefa Yunus Taylan, 15 Temmuz Derneği Başkanı veKızılay Genel Başkan Yardımcısı İsmail Hakkı Turunç,çok sayıda işadamı ve kanaat önderi katıldı.

Platformun amacının Doğu ve Güneydoğulu hemşerilerimiz arasında birlik ve beraberliği sağlamak olduğunu belirten DOĞU-BİR başkanı Mahmut Ataman " İstanbul gibi büyük bir metropolde 6 milyondan fazla Doğu ve Güneydoğulu hemşerilerimizin birliğini, beraberliğini sağlamak, dertlerini dinlemek, bulundukları yerlerde kendilerine sahip çıkmak arzusundayız. Öncellikle İstanbul'da 39 ilçede yaşayan insanlarımızın, sosyal, kültürel, ekonomik ve siyaseten hak ettikleri konumlarda olmadığını biliyoruz. Özellikle yıllardan beri dile getirilmesine rağmen bir türlü çözüme kavuşturulamayan siyasi temsiliyetin, demografik yapı göz önünde bulundurularak verilmesini istiyoruz. Üzülerek belirtmek istiyorum ki, Mikro milliyetçiliğin yapılması tüm hemşerilerimiz kadar bizleri de üzmektedir. Gerek hükümetimiz gerekse, tüm siyasi partilerin bu anlamda demografik yapı göz önünde bulundurularak hemşerilerimizin hukukunu korumalarını beklemekle birlikte, Platformumuz ile de istişare edilmesini istiyoruz" dedi

23 il ve İstanbul'da 39 ilçede şubeler açmak suretiyle mevcut faaliyetlerini güçlendirmek istediklerini belirten DOĞU-BİR Genel Başkanı Ataman, Platform olarak, birlik ve beraberlik içerisinde Doğu ve Güneydoğunun sesi olacaklarını söyledi.

ANADOLU SOSYAL ARAŞTIRMALAR MERKEZİ KURULDU

Ülkemizin her bir ferdi olarak tasada ve kıvançta, aynı umut ve heyecanları taşıdığını belirten DOĞU-BİR Platform sözcüsü Anadolu Sosyal Araştırmalar Merkezi Başkanı Dr. Abdulbeşir Ceylan 2023 Vizyonu ve Yol haritasını paylaştı.

DOĞU-BİR Platformu bünyesinde, Doğu ve Güneydoğu kültürünü yaşatmak ve bizden sonraki nesillere aktarmak için, Anadolu Sosyal Araştırmalar Merkezi'nin kurulduğunu ve başkanlığına ise Dr. Abdulbeşir Ceylan ve Prof. Dr.Şahin Karahasan getirildiği açıklandı.

10 Maddelik bir yol haritası oluşturulduğunudile getiren Dr. Abdulbeşir Ceylan şunları söyledi:

"1- Aziz yurdumuzu istikrarsızlaşmak vebinlerce yıllıkbarış ve kardeşliği bozmak isteyen şer odaklılarına rağmen, sosyal, ekonomik ve siyasal problemlerini çözebilen bir Türkiye'nin sahip olacağı büyük prestij ile birlikte toplumsal anlamda kucaklaşmamamızın anahtarı olacağına inanıyoruz.Bu anlamda ülkemizin ve bölgemizin toplumsal mutabakatınınsağlandığı, ülkenin demokratikleşmesini, hukukun üstünlüğünün egemen olmasını, gelirler ve bölgeler arasındaki farkın giderilmesini, eşit, adil, onurlu ve herkesin iftihar edeceği bir ortak paydada buluşmasının sihirli formülünün bulunduğu günleri yaşamak istiyoruz.

2- Platform bünyesinde,kültürümüzü yaşatmak ve bizden sonraki nesillere aktarmak için, Anadolu Sosyal Araştırmalar Merkezi'nin kurulmuş olup, Başkanlığına da Dr. Abdulbeşir Ceylan ve Prof. Dr. Şahin Karahasan getirilmiştir

3-İstanbul'da yaşayan Milyonlarca Doğu ve Güneydoğu kökenli hemşerilerimize yönelik, Ekonomik ve sosyal araştırmalar yapmak suretiyle ilmî gerçekleri toplumumuzun hizmetine sunmak, sosyal sorunlara çözüm üretmek, stratejiler geliştirmek ve Bölgemizin maddi ve manevi kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla Akademik Kurul oluşturulmuştur.

4-Bölgemizdeki Üniversiteler ile iş birliği yaparak, İllerin potansiyeline göre yerel kalkınmaya katkıda bulunmak.

5-Tarım ve Hayvancılığa yönelik mikro ölçekte kalkınma ajansları ile iş birliği yapmak suretiyle yeni kooperatiflerin kurularak istihdama katkı sağlamak.

6-Millî, manevi, kültürel ve evrensel değerlere bağlı bir toplum oluşturmak için eğitim ve öğretimin her kademesinde; resmi kurum ve kuruluşlar ile aynı amaçlı diğer tüzel kişilikler ve özel kuruluşlar ile işbirliği yapmak.

7- Platform çatısı altında Kurulan ve faaliyetlerine başlayan Akademik Kurulu'n yanında, anakentte ve bölgede yaşayan kanat önderlerimiz ile Yüksek İstişare Kurullarının oluşturulması.

8-İstanbul'da 39 ilçede bulunan Doğu ve Güneydoğu illerine ait, tüm STK'lar ile işbirliğin devam ederek mevcut yapı ve bağın güçlendirilmesini sağlamak.

9-23 ilin Turizm ve tanıtımına katkı sağlamak amacıyla ulusal ve uluslararası projelerin geliştirilmesi

10- Dil, din, mezhep, etnik ve inançların hiçbir zaman bizleri ayıramayacağını, yüzyıllardır dile getirmekle beraber bu sorunları çözmede katkı sağlayacak bir Anayasaya, özlem ve ihtiyaç duyduğumuzu da ayrıca belirtmek istiyoruz. Birlikte yaşamak iradesini pekiştirecek bir Anayasa konusundaki beklentilerimizi buradan yüce milletimizin ve ülkemiz devlet büyüklerinin dikkatine sunuyoruz. Anayasa çalışmalarının yapıldığı bu süreçte, ülkemizde demokrasinin geliştirilmesi hususunda Akademik Kurulumuz öncülüğünde çalıştay ve kongrelerin yapılması kararları alınmıştır."

Toplantıya katılan Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı Avukat Vefa Yunus Ceylan, Sivil Toplum Kuruluşlarının toplumun en önemli birimleri olduğunu ve bu inançla da imkanlar dahilinde tüm STK'lara belediye olarak yardımcı olduklarını dile getirdi. Toplantıda söz alan AK Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi ve STK ve Halkla İlişkiler 1.Bölge Birim Başkanı Ferhat Dağ ise, birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaparak,Parti olarak Sivil Toplum Kuruluşlarının her zaman yanında olduklarını dile getirdi. Parti olarak bu anlayışlarının en büyük örneğinin Cumhurbaşkanımız olduğunu dile getiren Dağ "Cumhurbaşkanımız Doğu ve Güneydoğu'nun örfüne, adetine, töresine, kültürünü hem sevdiğini hem de kalben mutmain olduğuna bir hemşeriniz olarak şahidim. Ülkemizin birlik ve beraberliğine katkı sunan DOĞU-BİR Platformuna da başarılar dileyerek her zaman yanlarında olduğumuz söylemek istiyorum" dedi

DOĞU-BİR tarafından organize edilen toplantıda söz alan AK Parti İstanbul İl Başkanı Yardımcısı Aydoğan Ahıakın ise toplumun en önemli dinamiklerinin başında gelen STK'ların çalışmalarını çok önemli bulduğunu belirterek " Cumhurbaşkanımızın da sıklıkla dile getirdiği gibi, biz yaratılanı yaratandan ötürü seviyoruz. Bu anlayışla insanımıza hizmet etmeye çalışıyoruz. Bu Platformun benim açımdan ayrı bir önemi var. Kurucu başkanı olduğum bu Platformumuz daha önce de İstanbul'da yaşayan hemşerilerimize yönelik çeşitli etkinlikler ve çalışmalar yürütmüştü. 39 ilçede yaşayan Doğu ve Güneydoğulu tüm STK'larımızın ekonomik, sosyal ve kültürel talepleri var. Bunun farkındayız. Bu konuda daha önce de gerekli raporları ilgili mercilere sunmuştuk. Netice itibari ile tüm STK'larımız amacı, Hem hemşerilerimiz arasında dayanışmayı sağlamak hem de İstanbul'da yaşarken her birimiz memleketlerinin sosyal, kültürel ve tarihi dokusunu tanıtmaktır. Bu anlamda DOĞU-BİR'in çalışmalarını çok değerli buluyoruz" şeklinde konuştu.

DOĞU-BİR yönetimine Mahmut Ataman, Ali Uçar, Nizamettin Ağar, Fırat Aydınay, Abdulbeşir Ceylan, Ahmet Fatih Hatunoğlu, Recep Kaçan, Tahsin Koç, Yılmaz Durmuş, Naif Bayındırcı, A.Hekim Sezik, Serhat Tunç seçildi.Program toplu fotoğraf çekilmesi ile sona erdi.

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