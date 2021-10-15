Doğankent Kaymakamı Ekinci, trafik uygulama noktalarını ziyaret etti

Doğankent Kaymakamı Cafer Ekinci ilçedeki polis ve jandarma ekiplerinin görev yaptığı trafik uygulama noktalarını ziyaret etti.

Ziyarette görevli personelle sohbet eden Ekinci, daha sonra trafik uygulamasında durdurulan araçlardaki sürücü ve yolculara çikolata ikramında bulundu.

Ekinci, sürücülere trafikte yayaların önceliğini tanıma, belirtilen hız sınırlamasına riayet etme, emniyet kemeri kullanma, telefon veya benzeri iletişim araçlarının trafikte kullanılmaması, alkollü araç kullanılmaması konularında uyarılarda bulundu.

Kaymakam Ekinci'ye İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Yakup Görmüş ve Emniyet Amiri Kenan Altun eşlik etti.