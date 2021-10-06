Doğalgazın yaygınlaşması soba tamir işini adeta bitirdi - Haberler
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Doğalgazın yaygınlaşması soba tamir işini adeta bitirdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Doğalgazın yaygınlaşması soba tamir işini adeta bitirdi

Afyonkarahisar'da havaların soğumasıyla birlikte soba tamircileri de mesai yapmaya başladı.

Afyonkarahisar'da havaların soğumasıyla birlikte soba tamircileri de mesai yapmaya başladı. Doğalgaz nedeniyle soba tamirinde ciddi bir düşüş olduğu gözlenirken, uzun yıllar soba tamiri yapan Abdullah Çavuşoğlu, doğalgazın işlerini iyice bitirdiğini söyledi.

Afyonkarahisar'da uzun ve sert geçen kış mevsiminde vatandaşlar sobalarını kurmadan önce tamirciye götürerek sobalarının tamir ve bakımını yaptırıyor. Uzun yıllar soba tamiri yapan Abdullah Çavuşoğlu'nda her yıl bu aylarda soba tamiri için aşırı yoğunluk oluşurken doğalgazın yaygınlaşmasıyla birlikte bu yıl işlerde ciddi anlamda düşüş yaşandığı gözlendi.

Bu yıl soba tamirinde yoğunluk oluşmadığını belirten soba tamircisi Abdullah Çavuşoğlu, "Bizim işimizi doğalgaz olumsuz etkiledi, gün geçtikçe biraz daha geriye gidiyor. Yine de Allah bereket versin, çalışıyoruz. Senede 1 ay soba tamir işimiz oluyor. Yoğun olmasa da günde bir iki geliyor. Eskiden mevsiminde her gün 10-20 tane soba gelirdi, şimdi 1 tane, 2 tane geliyor. Genelde bizim buralarda döküm soba olduğu için bunları tamir ediyorum. Kovalı sobaların iç takımları değişiyor." diye anlattı.

"Gece yatmadan kesinlikle kömür atılmamalı"

Kömürlerin kalorisinin yüksek olması nedeniyle sobalara zarar verdiğini belirten Çavuşoğlu, gece yatmadan kesinlikle kömür atılmaması yönünde de uyardı. Çavuşoğlu, "Kömürlerimiz hep kaliteli olduğu için sobanın içlerine zarar veriyor. Mühim olan sobayı dikkatli yakmaları. Gece yatmadan pek kömür atmasınlar. Kömürler şimdi hep kaliteli olduğu için sobanın içini eritiyor, kalorisi yüksek hep. Boruyu fazla uzatmasınlar bacalara. O da tütme yapabiliyor, çok uzun boru olduğu için. Ev ısınsın diye uzun boruyla yapıyorlar" diye konuştu. - AFYONKARAHİSAR

Doğalgazın yaygınlaşması soba tamir işini adeta bitirdi

Doğalgazın yaygınlaşması soba tamir işini adeta bitirdi

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