'Doğal, Sağlıklı ve Organik Ürünler Fuarı Exponatura21' açıldı - Haberler
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"Doğal, Sağlıklı ve Organik Ürünler Fuarı Exponatura21" açıldı

AA / Lale Bildirici Büyükkarakaya - Haberler | Güncel

"Doğal, Sağlıklı ve Organik Ürünler Fuarı Exponatura21" Türkiye'nin farklı bölgelerinden üretici ve tüketicileri İstanbul'da buluşturdu.

İSTANBUL (AA) - "Doğal, Sağlıklı ve Organik Ürünler Fuarı Exponatura21" Türkiye'nin farklı bölgelerinden üretici ve tüketicileri İstanbul'da buluşturdu.

Tureks Uluslararası Fuarcılık tarafından İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen fuarda, çiğnenebilir doğal diş macunu, kozalak ve süt reçeli, organik çikolata, vegan kozmetik ürünleri, ödüllü geleneksel kargı tulum peyniri, elma fermente içeceği, besin takviyeli kahve gibi ürünler yer aldı.

Fuar kapsamında, "Sağlıklı Beslenme", "Aromaterapi", "İyi Zeytinyağı Nasıl Anlaşılır" gibi farklı konularda uzman konukların katılımıyla düzenlenecek konferanslarla da sağlıklı yaşamın tüyoları anlatılacak.

Tureks Uluslararası Fuarcılık Genel Müdürü Nergis Aslan, fuarda sağlıklı ve organik beslenmenin öneminin anlatılacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Şehir yaşamıyla birlikte doğal hayat, doğal beslenme trendi de giderek artıyor. Küresel bir sağlık sorunu olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ise bu bilinci daha çok artırdı. Biz de bu yılki fuar temamızı bu durumu göz önünde bulundurarak 'Temiz Beslenme' üzerine kurguladık. Fuarda hem sergilenecek ürünler hem de gerçekleşecek konferanslar ile 4 gün boyunca sağlıklı yaşamın temeli olan beslenmeyi derinlemesine ele alacağız. Amacımız 11 yıldır aralıksız düzenlediğimiz fuar ile sektörü uluslararası bir platformda buluşturmak. Bu alanda 42 ülkeden gelecek ziyaretçilere Türkiye'nin rolünü de daha iyi anlatmayı hedefliyoruz."

Fuar, 10 Ekim'e kadar ziyaret edilebilecek.

Doğal, Sağlıklı ve Organik Ürünler Fuarı Exponatura21 açıldı

Doğal, Sağlıklı ve Organik Ürünler Fuarı Exponatura21 açıldı

Doğal, Sağlıklı ve Organik Ürünler Fuarı Exponatura21 açıldı

Doğal, Sağlıklı ve Organik Ürünler Fuarı Exponatura21 açıldı

AA / Lale Bildirici Büyükkarakaya - Son Dakika Haberleri
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Haber: 'Doğal, Sağlıklı ve Organik Ürünler Fuarı Exponatura21' açıldı - Haberler
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