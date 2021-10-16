Diyetisyen Narmin Alasgarova: Aşırı meyve tüketimindeki endişe, meyvelerdeki şekerdir

Meyvelerin faydaları ve aşırı tüketildiğinde zararlarının neler olabileceği üzerine açıklamalarda bulunan Diyetisyen Narmin Alasgarova, "Öncelikle şunu belirtmek istiyorum; Meyveler doğal şeker içerir, meyve tüketirsek beynimizdeki sinir hücreleri de gelişir, meyve yemek hafızamızı canlandırır" dedi.

Meyvelerin bol antioksidan içerdiğini belirten Narmin Alasgarova, "Bunların yanı sıra; Bağışıklık sistemini güçlendirir. Kolesterol düşmanıdır ve aynı zamanda kolesterolü dengede tutar. Kalp sağlığını koruma açısından oldukça etkilidir. Kas ve eklem gelişimine önemli oranda katkı sağlar. Zengin kalsiyum ve fosfor mineralleri ile beraber diş ve diş etlerini korurken güçlendirir.- Bağırsakların sağlıklı ve düzenli şekilde çalışmasını sağlar. Önemli antioksidan etkisi üzerinden bağışıklık sistemini güçlendirir. İdrar yolları enfeksiyonuna karşı koruma altına alır. Kireçlenme ile diyabeti engellemede etkilidir. Kansızlığı yenmek için meyve en önemli besin kaynaklarından biridir" şeklinde konuştu.

Akşam yemeğinden son meyve tüketilmeli mi?

Narmin Alasgarova; "Akşam yemeğinden sonra gece geç vakit ölçülü bile olsa meyve yemek kısa zamanda kilo aldırıcı etkisiyle kendini göstermektedir. Akşam yemeğinden birkaç saat sonra meyve yiyip uykuya geçmek, meyvenin vücutta yağ olarak depolanmasına zemin hazırlar. Vücutta enerji olarak harcanmadığı zaman meyvedeki şeker yağa dönüşür. Sağlıklı olduğu için meyvenin sınırsızca tüketilebileceği gibi bir yanılgıya kapılan kimselerde kilo alımı görülebilmektedir. Yaygın kanının aksine meyve yemek için günün en iyi zamanı diye adlandırılabilecek bir zaman dilimi yok. Sabah veya öğleden sonra meyve yemenin ya da meyvenin bir insanın sağlığını nasıl etkilediğini gösteren bilimsel bir kanıt yok. Ayrıca meyvelerin fruktoz (şeker) içerdiğini ve çoğu gıdadan daha hızlı sindirildiğini biliyoruz. Bununla birlikte, ana öğün olarak yediğimiz yiyecekler midede sindirilip bağırsaklara henüz gönderilmeden meyve tüketmek, genel sağlığı etkileyebilecek sorunlara yol açabilir" dedi.

Ne zaman meyve yemeliyiz?

Narmin Alasgarova sözlerine şöyle devam etti; "Mide ana yemekle meşgulken, daha hızlı sindirilen meyvelerin mideye gelmesi sindirim sürecinde aksaklığa neden olur. Bu durumda meyvenin içindeki fruktoz doğal alkole dönüşür ve midede fermantasyon oluşumunu tetikler. Midede asitliğin artmasıyla bu kez hazımsızlık, gaz ve şişkinlik görülür. Yalnız meyveler değil, yemekten sonra yenen dondurma ve tatlılar da benzer etkilere sahip olabilir. Dolayısıyla mide boşken yediğimizde, sindirim sistemi meyvenin içerdiği tüm besin, lif ve şekeri kolayca ve hızlı bir şekilde işleme fırsatı bulur. Bu nedenle meyvelerin aç karna yani mide boş iken yenilmesi tavsiye ediyoruz. Ama bu bütün danışanlarımıza aynı yanaşmamız anlamına gelmez."

Her organizma farklıdır

Son olarak "İnsülin yüksek olan hastalarda, insülin direnci olan hastalarda, ara öğün insülin direnci tetiklediği için aralarda meyve yemeye ya da yemekten önce meyve yemeye izin vermiyoruz" diyen Alasgarova, şöyle devam etti: "Hastanın mide ve bağırsaklarında sorun yoksa sindirim zorluğu da yaşamıyorsa meyveyi yemekten sonra verebiliyoruz. Dediğim gibi meyve saatinin olduğu ve o saatte yenilmesinin bir insanın sağlığını nasıl etkilediğini gösteren bilimsel bir kanıt yok ve her organizma farklıdır."

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