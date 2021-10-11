Diyarbakır Valisi Karaloğlu, 'Çizgide Ahenk ve Zarafet Hat Sergisi'nin açılışını gerçekleştirdi - Haberler
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Diyarbakır Valisi Karaloğlu, "Çizgide Ahenk ve Zarafet Hat Sergisi"nin açılışını gerçekleştirdi

AA / Osman Bilgin - Haberler | Güncel
Diyarbakır Valisi Karaloğlu,

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, "Feqiye Teyran Kültür ve Sanat Sezonu" kapsamında Diyarbakırlı Hattat Mehmet Han Akan'ın eserlerinin yer aldığı "Çizgide Ahenk ve Zarafet Hat Sergisi"ni sanatseverlerle buluşturdu.

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, "Feqiye Teyran Kültür ve Sanat Sezonu" kapsamında Diyarbakırlı Hattat Mehmet Han Akan'ın eserlerinin yer aldığı "Çizgide Ahenk ve Zarafet Hat Sergisi"ni sanatseverlerle buluşturdu.

Vali Karaloğlu, Sümerpark Ortak Yaşam Alanı'nda düzenlenen serginin açılışını gerçekleştirdi.

Açılış programında konuşan Karaloğlu, hat sanatının geleneksel İslam sanatlarından biri olduğunu söyledi.

Karaloğlu, şunları kaydetti:

"Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinde çok büyük hattatlarımız var. Onlardan biri de hat sanatını Osmanlı'dan Cumhuriyet'e taşıyan büyük hattat Diyarbakırlı Hamid Aytaç'tır. Bugün Türkiye'de hat sanatı ile uğraşan kim varsa ikinci kuşak veya üçüncü kuşak Hamid Aytaç'ı bulursunuz. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi olarak Türkiye'nin Osmanlı'dan Cumhuriyet'e en büyük miraslarından biri olan Hamid Aytaç adına Diyarbakır'da 'Hamid Aytaç Hat Müzesi ve Hat Mektebi' kurma çalışmamız devam ediyor. Dağkapı meydanındaki 1 ve 2 numaralı burçlarda restorasyon çalışmaları devam ediyor. Aynı zamanda müzeyle ilgili de tanzim ve teşhir için fikri çalışmalar devam ediyor. İnşallah orada bir de hat mektebimiz olacak."

Diyarbakır'da bu yıl kültürle, sanatla, müzikle dolu dolu bir sezon geçirileceğini dile getiren Karaloğlu, "Bu şehrin insanı gerginlikten çok çekti. Artık kültürle ve sanatla şehrin havası renklensin, insanımız da rahatlasın istiyoruz. Sergilerimiz, etkinliklerimiz, kurslarımız, eğitimlerimiz ve konserlerimiz olacak. Tiyatro, sinema, her türlü sanatsal faaliyetimizi yıl boyunca takip etmenizi diliyoruz."

Hattat Mehmet Han Akan'a da çağrıda bulunan Karaloğlu, açılacak "Hamid Aytaç Hat Müzesi ve Hat Mektebi"nde eğitimler vererek yeni hattatlar yetiştirmesini istedi.

Diyarbakır Valisi Karaloğlu, Çizgide Ahenk ve Zarafet Hat Sergisi nin açılışını gerçekleştirdi

Diyarbakır Valisi Karaloğlu, Çizgide Ahenk ve Zarafet Hat Sergisi nin açılışını gerçekleştirdi

AA / Osman Bilgin - Son Dakika Haberleri
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Haber: Diyarbakır Valisi Karaloğlu, 'Çizgide Ahenk ve Zarafet Hat Sergisi'nin açılışını gerçekleştirdi - Haberler
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