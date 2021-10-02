Son dakika: DİYARBAKIR - Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin: "'Eren Sonbahar-Kış Operasyonu' 2520 personel ile başlatıldı"
AA / Mehmet Sıddık Kaya - Haberler | Güncel
Son dakika gelişmesine göre Diyarbakır Şehit J. Teğmen Hubeyib Turan Üs Bölgesi Sonbahar-kış dönemi Eren Operasyonu Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'in açıklamaları DİYARBAKIR - İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile Diyarbakır Şehit J.
DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Şehit J. Teğmen Hubeyib Turan Üs Bölgesi
Sonbahar-kış dönemi Eren Operasyonu
Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'in açıklamaları DİYARBAKIR - İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile Diyarbakır Şehit J. Teğmen Hubeyib Turan Üs Bölgesinde Sonbahar-kış dönemi Eren Operasyonuna ilişkin açıklamalarda bulundu.
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