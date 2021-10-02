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Son dakika: DİYARBAKIR - Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin: "'Eren Sonbahar-Kış Operasyonu' 2520 personel ile başlatıldı"

AA / Mehmet Sıddık Kaya - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Diyarbakır Şehit J. Teğmen Hubeyib Turan Üs Bölgesi Sonbahar-kış dönemi Eren Operasyonu Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'in açıklamaları DİYARBAKIR - İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile Diyarbakır Şehit J.

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Şehit J. Teğmen Hubeyib Turan Üs Bölgesi

Sonbahar-kış dönemi Eren Operasyonu

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'in açıklamaları DİYARBAKIR - İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile Diyarbakır Şehit J. Teğmen Hubeyib Turan Üs Bölgesinde Sonbahar-kış dönemi Eren Operasyonuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

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Son dakika: DİYARBAKIR - Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin: 'Eren Sonbahar-Kış Operasyonu' 2520 personel ile başlatıldı

Son dakika: DİYARBAKIR - Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin: 'Eren Sonbahar-Kış Operasyonu' 2520 personel ile başlatıldı

Son dakika: DİYARBAKIR - Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin: 'Eren Sonbahar-Kış Operasyonu' 2520 personel ile başlatıldı

Son dakika: DİYARBAKIR - Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin:
AA / Mehmet Sıddık Kaya - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son dakika: DİYARBAKIR - Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin: ''Eren Sonbahar-Kış Operasyonu' 2520 personel ile başlatıldı' - Haberler
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