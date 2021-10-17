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Diyarbakır Emniyet Müdürü Aşkın, vatandaşlarla çay içip sohbet etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Diyarbakır Emniyet Müdürü Aşkın, vatandaşlarla çay içip sohbet etti

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesi İstasyon Caddesinde bulunan esnafı ziyaret edip sohbet eden Diyarbakır Emniyet Müdürü Dr. Hüseyin Aşkın, "Hepimiz Diyarbakır'ın huzuru için gece gündüz demeden çalışıyor ve çalışmaya devam ediyoruz.

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesi İstasyon Caddesinde bulunan esnafı ziyaret edip sohbet eden Diyarbakır Emniyet Müdürü Dr. Hüseyin Aşkın, "Hepimiz Diyarbakır'ın huzuru için gece gündüz demeden çalışıyor ve çalışmaya devam ediyoruz. Hiç kimsenin bu kentin huzurunu bozmasına müsaade etmeyeceğiz" dedi.

arbakır'da bazı kadın STK'lar tarafından düzenlenen mitingde görevli polisleri denetleyen Emniyet Müdürü Dr. Hüseyin Aşkın, ekiplerin çay ikramını geri çevirmeyerek polislerle çay içti. Polis ekipleri ve grup amirleriyle bir süre görüşen İl Emniyet Müdürü Aşkın, daha sonra Yenişehir ilçesi İstasyon Caddesi üzerinde bulunan esnafın davetlerini kırmayarak çay içip sohbet etti.

"Diyarbakır'ın huzuru için gece gündüz demeden çalışıyoruz"

Sohbet sırasından vatandaşlar Diyarbakır'da polislerin son günlerde yoğun bir şekilde çalıştığını ve bundan memnun olduklarını dile getirmesi üzerine İl Emniyet Müdürü Aşkın, "Benim teşkilatım bu kente 110 şehit vermiş, kadrodaki tüm polis arkadaşlarım bu kentin huzuru bozulmasın diye çalışıyorlar. Vatandaşlarımızın huzur ve güven ortamı içerisinde yaşamaları akabinde bu kente devamlı bir yatırım gelecek, fabrika gelecek tarım ve istihdam konularında kentimiz daha refah bir seviyeye ulaşacaktır. Hepimiz Diyarbakır'ın huzuru için gece gündüz demeden çalışıyor ve çalışmaya devam ediyoruz. Hiç kimsenin bu kentin huzurunu bozmasına müsaade etmeyeceğiz" dedi.

Bir süre esnafla sohbet eden Aşkın, daha sonra bölgeden ayrıldı. - DİYARBAKIR

Diyarbakır Emniyet Müdürü Aşkın, vatandaşlarla çay içip sohbet etti

Diyarbakır Emniyet Müdürü Aşkın, vatandaşlarla çay içip sohbet etti

Diyarbakır Emniyet Müdürü Aşkın, vatandaşlarla çay içip sohbet etti

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