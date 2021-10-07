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Diyarbakır'da "Yunus Emre" sergisi açıldı

AA / Mehmet Sıddık Kaya - Haberler | Güncel
Diyarbakır'da

Diyarbakır Dicle Üniversitesi'nde (DÜ) Yunus Emre ve Türkçe Yılı etkinlikleri kapsamında karma sergi düzenlendi.

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Dicle Üniversitesi'nde (DÜ) Yunus Emre ve Türkçe Yılı etkinlikleri kapsamında karma sergi düzenlendi.

Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Sergi Salonunda açılan sergide, DÜ Sanat ve Tasarım Fakültesi ile Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü öğretim elemanları ve lisansüstü öğrencilerinin yağlı boya, baskı, seramik, dijital illüstrasyon, enstalasyon gibi farklı sanatsal tekniklerle oluşturduğu eserler yer aldı.

Serginin açılışına, DÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç, dekanlar, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

DÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Tanyıldız, serginin Yunus Emre'nin vefatının 700. yıl dönümü dolayısıyla açıldığını söyledi.

Tanyıldız, "Yunus Emre'nin hayat hikayesi, görüşleri, simge olan beyitleri, sembol sözleri, sergimizin ana temaları arasında yer alıyor. Ayrıca Yunus Emre'nin sembolleşmiş olan figürleri de ressamlarımız tarafından kaleme dökülmüştür." dedi.

Edebiyat Fakültesi 4. sınıf öğrenci Bahar Oral ise sergiyi çok beğendiğini dile getirerek, "Yunus Emre'nin bu şekilde sevdirilmesi, benimsetilmesi güzel. Birbirinden değerli eserler var. Resimler çok derin izler taşımakta." diye konuştu.

Öğrenci Elif Nur Şerifoğlu da sergiyi gezdiğini ve çok etkilendiğini aktardı.

Sergi, 17 Ekim'e kadar sürecek.

AA / Mehmet Sıddık Kaya - Son Dakika Haberleri
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