Diyarbakır'da hafif ticari araç takla attı: 2 yaralı

DİYARBAKIR (DHA) - DİYARBAKIR'da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği hafif ticari araç, refüje çıkarak takla attı. Ters dönen araçta sıkışarak hafif yaralanan 2 kişi çevredekiler tarafından çıkarıldı.

Kaza, akşam saatlerinde Diyarbakır-Şanlıurfa karayolu Tesisler kavşakta meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen sürücüsünün kontrolünden çıkan 34 CKV 843 plakalı hafif ticari araç, takla atarak refüje çıktı. Ters dönen araçta bulunan sıkışan 2 kişi vatandaşların yardımıyla çıkarıldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde araçtan çıkarılan 2 kişinin kazayı hafif sıyrıklarla atlattığı belirlendi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.