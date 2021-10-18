Diyarbakır'da hafif ticari araç takla attı: 2 yaralı - Haberler
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Diyarbakır'da hafif ticari araç takla attı: 2 yaralı

Demirören Haber Ajansı / Emrah Kızıl - Haberler | Güncel
Diyarbakır'da hafif ticari araç takla attı: 2 yaralı

DİYARBAKIR'da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği hafif ticari araç, refüje çıkarak takla attı.

DİYARBAKIR (DHA) - DİYARBAKIR'da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği hafif ticari araç, refüje çıkarak takla attı. Ters dönen araçta sıkışarak hafif yaralanan 2 kişi çevredekiler tarafından çıkarıldı.

Kaza, akşam saatlerinde Diyarbakır-Şanlıurfa karayolu Tesisler kavşakta meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen sürücüsünün kontrolünden çıkan 34 CKV 843 plakalı hafif ticari araç, takla atarak refüje çıktı. Ters dönen araçta bulunan sıkışan 2 kişi vatandaşların yardımıyla çıkarıldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde araçtan çıkarılan 2 kişinin kazayı hafif sıyrıklarla atlattığı belirlendi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.


Diyarbakır'da hafif ticari araç takla attı: 2 yaralı

Diyarbakır'da hafif ticari araç takla attı: 2 yaralı

Diyarbakır'da hafif ticari araç takla attı: 2 yaralı

Demirören Haber Ajansı / Emrah Kızıl - Son Dakika Haberleri
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