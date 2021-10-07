Diyarbakır'da deprem, yangın ve kurtarma tatbikatı yapıldı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. personeli ile geniş kapsamlı duruma dayalı deprem, yangın ve kurtarma tatbikatı yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İtfaiye Daire Başkanlığı, acil durum anında ve sonrasında yapılacaklara yönelik teorik ve uygulamalı eğitimlere devam ediyor.

Bu kapsamda itfaiye ekipleri Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. ile eğitim programı düzenledi.

Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. hizmet binasında gerçekleştirilen teorik eğitimde personele, yangın çıkış nedenleri, yangınlara nasıl müdahale edileceği, yangının çıkmaması için alınacak önlemler, yangın sonrası yapılması gerekenler ve doğru yangın ihbarı konularında bilgi verdi.

Ekiplerin, daha sonra gerçekleştirdiği tatbikatta senaryo gereği acil durumda yangın söndürme, yaralıyı sedye yardımı ile tahliye etme ve mahsur kalanları kurtarma durumları canlandırıldı.

Deprem tatbikatında ise itfaiye ekipleri, binada mahsur kalanları merdiven yardımıyla hızlı bir şekilde tahliye etti.