Diyarbakır'da cam silerken 5. kattan düşen kadın hayatını kaybetti - Haberler
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Diyarbakır'da cam silerken 5. kattan düşen kadın hayatını kaybetti

AA / Cihan Çetin - Haberler | Güncel
Diyarbakır'da cam silerken 5. kattan düşen kadın hayatını kaybetti

Diyarbakır'da cam silerken 5. kattan düşen 1 aylık evli kadın hayatını kaybetti.

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da cam silerken 5. kattan düşen 1 aylık evli kadın hayatını kaybetti.

Huzurevleri Mahallesi'nde bir binanın 5. katında pencereyi silen Şehadet Öğrük (24) dengesini kaybederek beton zemine düştü.

Ağır yaralı şekilde özel bir hastaneye kaldırılan kadın müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Öğrük'ün 1 ay önce evlendiği öğrenildi.

AA / Cihan Çetin - Son Dakika Haberleri
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Haber: Diyarbakır'da cam silerken 5. kattan düşen kadın hayatını kaybetti - Haberler
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