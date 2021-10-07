Diyarbakır'da 'beyaz altın' pamuk hasadı başladı - Haberler
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Diyarbakır'da 'beyaz altın' pamuk hasadı başladı

Demirören Haber Ajansı / Şeyhmus Çakan - Haberler | Güncel
Diyarbakır'da 'beyaz altın' pamuk hasadı başladı

DİYARBAKIR Yenişehir ilçesi kırsalında 'beyaz altın' olarak bilinen pamuk hasadına başlandı.

DİYARBAKIR Yenişehir ilçesi kırsalında 'beyaz altın' olarak bilinen pamuk hasadına başlandı. Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, ilçenin yüzde 70'nin sulanabilir alana sahip olduğunu belirterek, "Bunun 35 bin dekarı pamuk ekim alanıdır. Bu alanlarımızdan elde edilen pamuk ham madde olarak tekstil, çiğit yağ, küspesi ise yem sanayimiz için önemli bir yere sahiptir" dedi.

Yenişehir'in Güzel Mahallesi'nde Ziraat Odası Başkanlığı koordinasyonunda, Yenişehir Kaymakamı ve Yenişehir Belediyesi Başkan Vekili Murat Beşikci, Ziraat Odası Başkanı Süleyman İskenderoğlu ile ilçede bulunan kurum ve kuruluşların müdürlerinin katılımıyla 'Pamuk Hasadı Tarla Günü Etkinliği' düzenlendi. Etkinlikte pamuk hasadı yapan Yenişehir Kaymakamı ve Yenişehir Belediyesi Başkan Vekili Murat Beşikci, tekstil merkezi olma yolunda ilerleyen Diyarbakır'da pamuğun önemine değindi. Yenişehir'in yüzde 70'nin sulanabilir bir alana sahip olduğunu belirten Beşikci, şunları söyledi: "İlçemizde 35 bin dekar pamuk ekim alanıdır. Bu alanlarımızdan elde edilen pamuk ham madde olarak tekstil sanayide, çiğit yağ sanayide, küspesi ise yem sanayimiz için önemli bir yere sahiptir. Yenişehir Kaymakamlığı ve Belediyesi olarak pamuğu ve pamuğa dayalı bütün üretim alanlarında çiftçilerimizin bilinçlenmesini, verim ve üretimde kalitenin artırılmasını ve kayıplarının en aza indirilmesini sağlamak için sahada aktif şekilde yer alan Kırsal Hizmetler Müdürlüğü'müzü oluşturduk. ve siz değerli üreticilerimize hizmet vermeye başladık. Her zaman çiftçi ve üreticilerimize destek olmaya devam edeceğiz. Bu vesile ile yeni sezonun tüm çiftçilerimize hayırlı uğurlu bereketli olmasını diliyorum."


Diyarbakır'da 'beyaz altın' pamuk hasadı başladı

Demirören Haber Ajansı / Şeyhmus Çakan - Son Dakika Haberleri
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