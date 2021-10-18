Diyarbakır'da 36 yıl hapis cezası bulunan şüpheli tutuklandı - Haberler
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Diyarbakır'da 36 yıl hapis cezası bulunan şüpheli tutuklandı

Demirören Haber Ajansı / Esat Taştekin - Haberler | Güncel
Diyarbakır'da 36 yıl hapis cezası bulunan şüpheli tutuklandı

DİYARBAKIR'da, 'Kan gütme saikiyle öldürme' suçundan hakkında 36 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.S.K. (50) yakalanıp, tutuklandı.

DİYARBAKIR (DHA) - DİYARBAKIR'da, 'Kan gütme saikiyle öldürme' suçundan hakkında 36 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.S.K. (50) yakalanıp, tutuklandı.

Ergani ilçesinde 2019 yılında yaşanan olay nedeniyle Diyarbakır 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce hakkında açılan davada 'Kan gütme saikiyle öldürme' suçundan 36 yıl hapis cezasına çarptırılan M.S.K.'nin Kömürtaş Mahallesi'nde bir evde bulunduğu ihbar üzerine jandarma adrese operasyon düzenledi. Ekipler, M.S.K.'yi gözaltına aldı. Şüpheli, jandarmaya götürülerek ifadesi alındı. İşlemlerinin ardından Ergani Nöbetçi Savcılığı'na götürülen M.S.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Demirören Haber Ajansı / Esat Taştekin - Son Dakika Haberleri
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