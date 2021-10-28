DİYARBAKIR'DA '29 EKİM' COŞKUSU: 160 METRE UZUNLUĞUNDA TÜRK BAYRAĞIYLA FENER ALAYI - Haberler
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DİYARBAKIR'DA '29 EKİM' COŞKUSU: 160 METRE UZUNLUĞUNDA TÜRK BAYRAĞIYLA FENER ALAYI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

CUMHURİYET'in 98'inci kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında 160 metre uzunluğunda Türk bayrağıyla Diyarbakır'da fener alayı düzenlendi.

DİYARBAKIR (DHA) - CUMHURİYET'in 98'inci kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında 160 metre uzunluğunda Türk bayrağıyla Diyarbakır'da fener alayı düzenlendi.

Diyarbakır'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kent geneline yayılan etkinliklerle kutlanıyor. Kayapınar ilçesinde Vali Münir Karaloğlu, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Ebubekir Bal, ilçe kaymakamları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşların katıldığı fener alayında 160 metre uzunluğundaki Türk bayrağıyla Park 75'ten Kent Meydanı'na kadar ellerde meşalelerle yürüyüş yapıldı. Kent Meydanı'nda Büyükşehir Belediyesi sanatçıları, sevilen şarkılarla meydanı dolduranları coşturdu. Vali Münir Karaloğlu ve beraberindekiler, konserin ardından vatandaşlarla birlikte halay çekti.

Vali Karaloğlu, burada yaptığı konuşmada, etkinliğe katılan vatandaşlara teşekkür ederek, "Yaşasın millet, yaşasın Cumhuriyet sloganı çok güzeldi. Cumhuriyet'i 98 yıldır gözümüz gibi koruyoruz. İnşallah ilelebet de koruyacağız" dedi.

Ergani ilçesinde de Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ahmet Karaaslan, vatandaşlarla birlikte ellerinde Türk bayraklarıyla Yenişehir Caddesi'nde yürüdü. Evlerindeki vatandaşlar da balkonlardan alkışlayarak, yürüyüşe destek verdi.

DİYARBAKIR'DA '29 EKİM' COŞKUSU: 160 METRE UZUNLUĞUNDA TÜRK BAYRAĞIYLA FENER ALAYI

DİYARBAKIR'DA '29 EKİM' COŞKUSU: 160 METRE UZUNLUĞUNDA TÜRK BAYRAĞIYLA FENER ALAYI

DİYARBAKIR'DA '29 EKİM' COŞKUSU: 160 METRE UZUNLUĞUNDA TÜRK BAYRAĞIYLA FENER ALAYI

DİYARBAKIR'DA '29 EKİM' COŞKUSU: 160 METRE UZUNLUĞUNDA TÜRK BAYRAĞIYLA FENER ALAYI

DİYARBAKIR'DA '29 EKİM' COŞKUSU: 160 METRE UZUNLUĞUNDA TÜRK BAYRAĞIYLA FENER ALAYI

DİYARBAKIR'DA '29 EKİM' COŞKUSU: 160 METRE UZUNLUĞUNDA TÜRK BAYRAĞIYLA FENER ALAYI

DİYARBAKIR'DA '29 EKİM' COŞKUSU: 160 METRE UZUNLUĞUNDA TÜRK BAYRAĞIYLA FENER ALAYI

DİYARBAKIR'DA '29 EKİM' COŞKUSU: 160 METRE UZUNLUĞUNDA TÜRK BAYRAĞIYLA FENER ALAYI

DİYARBAKIR'DA '29 EKİM' COŞKUSU: 160 METRE UZUNLUĞUNDA TÜRK BAYRAĞIYLA FENER ALAYI

DİYARBAKIR'DA '29 EKİM' COŞKUSU: 160 METRE UZUNLUĞUNDA TÜRK BAYRAĞIYLA FENER ALAYI

DİYARBAKIR'DA '29 EKİM' COŞKUSU: 160 METRE UZUNLUĞUNDA TÜRK BAYRAĞIYLA FENER ALAYI

DİYARBAKIR'DA '29 EKİM' COŞKUSU: 160 METRE UZUNLUĞUNDA TÜRK BAYRAĞIYLA FENER ALAYI

DİYARBAKIR'DA '29 EKİM' COŞKUSU: 160 METRE UZUNLUĞUNDA TÜRK BAYRAĞIYLA FENER ALAYI

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