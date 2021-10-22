Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kırgız Cumhuriyeti Devlet Din Komisyonu Başkanı Abdikarov ile görüştü

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kırgız Cumhuriyeti Devlet Din Komisyonu Başkanı Abdikarov ile yaptığı görüşmede, din istismarına karşı sahih dini bilginin önemine değinerek, "Doğru dini bilgiye dayalı bir din hizmeti, bir din eğitimi yapmamız gerekiyor. Bunu desteklemeliyiz. " dedi

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Kırgız Cumhuriyeti Devlet Din Komisyonu Başkanı Toygonbay Abdikarov ile görüştü.

Kırgızistan programı kapsamında Abdikarov ve heyeti ile başkent Bişkek'te bir araya gelen Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, " Türkiye'deki kardeşlerinizin selamlarını size getirdim. Kırgızistan'da bulunduğumuz için çok mutlu olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Çünkü biz her Kırgızistan'ı, bu toprakları her düşündüğümüzde 1000 sene önceki atalarımızı hatırlıyoruz. " dedi.

Türkiye ile Kırgızistan'ın birçok ortak noktada birleştiğini belirten Başkan Erbaş, "Aramızdaki işbirliğini daha da artırırsak çok büyük bir kazancımız olacak inşallah. Yarın inşallah Özgen'de İmam Serahsi adına yapılan külliyemizin açılışını gerçekleştireceğiz. Hem pek çok insanın ibadet etmesine vesile olacak hem de bunun dışında din eğitimi ile ilgili, vaaz ve irşat ile ilgili pek çok faaliyetin yapılmasına vesile olacak külliye. " diye konuştu.

Başkan Erbaş, Abdikarov ve beraberinde heyete yapmış oldukları faaliyetlerden dolayı teşekkür ederek, şunları söyledi:

"Doğru dini bilgiye dayalı bir din hizmeti, bir din eğitimi yapmamız gerekiyor. Bunu desteklemeliyiz. Eğer biz sahih, doğru, Kur'an ve sünnete uygun bir din eğitimi yapmazsak o boşluğu doldurmadığımızda aşırı uçlar, Kur'an ve sünnetten uzak bir anlayışı yaygınlaştırmaya çalışan yapılar çoğalıyor. Hep birlikte bunu engellememiz lazım. Bizim inancımızda itidal tavsiye ediliyor. Bu aşırılıkları bahane ederek Müslümanları hedef alan bazı kesimler de islamofobi'yi tahrik ediyorlar. İslamofobiye kavramı altında Müslümanlara adeta düşmanlık yapmaya kalkışıyorlar. Buna fırsat vermememiz lazım. İslam korkulacak değil hakikaten barışı, huzuru, sevgiyi, saygıyı sürekli insanlar arasında yaygınlaştırmaya çalışan bir dindir. Adı da zaten barış demektir. İslam'ın bu yönünü ya da İslam'ın böyle bir anlayışı olduğunu hep birlikte bütün dünyaya ilan etmemiz gerekiyor. "

Kırgız Cumhuriyeti Devlet Din Komisyonu Başkanı Abdikarov

Kırgız Cumhuriyeti Devlet Din Komisyonu Başkanı Toygonbay Abdikarov ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Kırgızistan olarak Türkiye pek çok alanda işbirlikleri olduklarını ve bu işbirliğinin daha da geliştirilmesi için gayret gösterdiklerini kaydetti.

Türkiye'nin dini alanda çok büyük tecrübeye sahip olduğunu dile getiren Abdikarov, Diyanet İşleri Başkanlığının bu tecrübesinden yararlanmak istediklerini dile getirdi.

Abdikarov, Türkiye'nin İslam dünyasında lider konumda olduğunu ifade ederek "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da İslam'a olan mücadelesini görüyoruz ve takdir ediyoruz. Büyük bir cami ve külliyesini inşa ettiniz ve bize hediye edeceksiniz. Bütün bunlar tarihimizin derin olduğunu göstermektedir. " dedi.

Görüşmede, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Selim Argun, Dış İlişkiler Genel Müdürü Erdal Atalay, Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Hafiz Osman Şahin ve Bişkek Din Hizmetleri Müşaviri Mürsel Öztürk de hazır bulundu.

Başkan Erbaş, görüşmeden sonra Bişkek Serahsi Camii'ne geçti. Burada akşam namazını kıldıran Başkan Erbaş, cemaatle bir müddet sohbet ettikten sonra camiden ayrıldı.

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