Diyadin'de öğrencilere ayakkabı ve satranç takımı hediye edildi

AĞRI (İHA) - Ağrı'nın Diyadin ilçesinde Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Alper Balcı, ziyaret ettiği okullarda öğrencilere kışlık ayakkabı hediye etti.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Alper Balcı, Tazekent, Yanıkçukur, Gedik ve Burgulu okullarını ziyaret ederek öğrencilere kışlık ayakkabı ve satranç takımı hediye etti. Okuldaki öğretmenlerle sohbet eden Kaymakam Balcı, okulların sorunları hakkında da bilgi aldı. Öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmeyen Kaymakam Balcı, okuldaki programının ardından kendisini karşılayan vatandaşlar ile sohbet etti.

Okul ziyaretlerine Diyadin İlçe Mili Eğitim Müdürü Atilla Aslan ve AK Parti Ağrı İl Genel Meclis üyesi İhsan Güven de katıldı. - AĞRI