Diyadin'de Mevlid-i Nebi Haftası etkinliği düzenlendi - Haberler
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Diyadin'de Mevlid-i Nebi Haftası etkinliği düzenlendi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Diyadin'de Mevlid-i Nebi Haftası etkinliği düzenlendi

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

AĞRI (İHA) - Ağrı'nın Diyadin ilçesinde Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Diyadin Mesleki Teknik Lisesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte Kur'an-ı Kerim tilaveti okunarak sinevizyon gösterimi yapıldı. İmam Hatip Lisesi müdürü ve öğrencilerin sunum yaptığı programda, mevlit okundu, ilahiler seslendirildi. Programın sonunda yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüller verildi.

Mevlid-i Nebi Haftası programına Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Alper Balcı, Cumhuriyet Savcısı Uğur Ünlütürk, İlçe Müftüsü İbrahim Arvasi, İlçe Milli Eğitim Müdürü Atilla Aslan, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. - AĞRI

Diyadin'de Mevlid-i Nebi Haftası etkinliği düzenlendi

Diyadin'de Mevlid-i Nebi Haftası etkinliği düzenlendi

Diyadin'de Mevlid-i Nebi Haftası etkinliği düzenlendi

Diyadin'de Mevlid-i Nebi Haftası etkinliği düzenlendi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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