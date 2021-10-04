Diva ne demek? Diva nedir? TDK'ya göre diva kelimesi ne anlama geliyor?

Diva ne demektir? Tdk'ya göre Diva ne anlama geliyor? Diva kelimesinin karşılığı nedir? Diva eş anlamlısı ve zıt anlamlısı nedir?

TDK'YA GÖRE DİVA NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu'na göre dilimize İtalyanca'dan geçen diva kelimesi " Sinema, tiyatro, müzik, dans, bale vb. sanatlara emek vermiş, alanında uzmanlaşmış ve tanınmış olan kadın sanatçı. " anlamına gelmektedir. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Tdk Diva anlamı : Sinema, tiyatro, müzik, dans, bale vb. sanatlara emek vermiş, alanında uzmanlaşmış ve tanınmış olan kadın sanatçı.

DİVA NEDİR?

Bir diva, başta operada olmak üzere tiyatro, sinema ve popüler müzikte üstün yeteneklere sahip tanınmış kadın sanatçıdır. Diva anlam olarak prima donna ile benzer özellikler taşımaktadır. İtalyancada kadın tanrı anlamına gelen diva, çoğul hâlde dive olarak kullanılır. Sözcük temelinde tanrıça anlamındadır. Erkek tenorlar içinse divo sözcüğü tercih edilmektedir. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

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