Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı Bisiklet ile Körfez Geçişi Etkinliğine Katıldı

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, AB İklim Diplomasisi Haftası kapsamında 17 Ekim 2021 tarihinde Kocaeli'de düzenlenen "Bisiklet ile Körfez Geçişi" etkinliğine katıldı.

Etkinlikte Kocaeli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu ve diğer bisikletlilerle Körfezi geçen Büyükelçi Kaymakcı, alternatif ulaşım araçları, temiz çevre ve sağlıklı yaşamın önemine dikkat çekti.

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