Dışişleri Bakan Yardımcısı Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı,

14-15-16 Ekim 2021 tarihlerinde diğer Avrupa ülkeleri ile birlikte ülkemizde de kutlanan Erasmus Günleri kapsamında Dışişleri Bakan Yardımcısı AB Başkanı Büyükelçi Faruk KAYMAKCI ve Türkiye Ulusal Ajansı Başkanı İlker ASTARCI'nın ev sahipliğinde, Erasmus+ Programı üyesi ülkelerin büyükelçileri bir araya geldi. "Erasmus+ Büyükelçiler ile Kahvaltılı Çalışma Toplantısı" 14 Ekim 2021 tarihinde Ankara'da gerçekleştirildi.

Erasmus Günleri etkinlikleriyle Erasmus+ projelerinin ve yararlanıcı hikayelerinin daha görünür hale gelmesi, Erasmus+ Programına katılanların projelerinin sonuçlarını ve hikayelerini yerelde paylaşması amaçlanmaktadır.

Erasmus Günleri boyunca, ülkemizin farklı bölgelerinde kamu kurumlarımız, üniversitelerimiz ve sivil toplum kuruluşları tarafından seminerler, festivaller, yarışmalar, konserler gibi farklı etkinlikler düzenlenmektedir.

2020 yılında ErasmusDays etkinliklerine 84 ülke katıldı. Dünya çapında 5000'den fazla etkinlik düzenlendi. Ülkemiz 656 etkinlikle en çok katılım sağlayan ikinci ülke oldu. Bu yıl da benzer bir başarının yakalanması için Türkiye Ulusal Ajansı tarafından yoğun bir kampanya sürdürüldü. Etkinliklere ilişkin detaylar www. ua. gov. tr sayfasından ve @ulusalajans adresli sosyal medya hesaplarından takip edilebilmektedir.

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