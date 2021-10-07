Din görevlileri kahvaltıda buluştu

MENEMEN, İZMİR (Bültenler) - Tepe Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen kahvaltıya, Menemen Kaymakamı Fatih Yılmaz, İzmir İl Müftüsü Salih Sezik, Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, Menemen Cumhuriyet Başsavcısı Uğur Gündoğdu, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Atilla Vurganer, Menemen İlçe Emniyet Müdürü Gürcan Alev, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, din görevlileri ve hayırseverler katıldı.

Kahvaltı programında ilk söz alan Menemen İlçe Müftüsü Mehmet Seven, verdikleri hizmetlerden bahsetti, katılım sağlayan herkese teşekkürlerini iletti.

İl Müftüsü Salih Sezik, "Bu tür etkinlikler bizi birbirimize bağlıyor.Bugün böyle bir amaç uğruna bizi buluşturan Rabbime hamdolsun. Programa ev sahipliğinden dolayı Menemen Kaymakamımıza, Belediye Başkan Vekilimize ve ilçe Müftümüze teşekkür ediyoruz. Camilerimiz, cemaati, hayırseverleri ve imamlarıyla güzeldir. Bu noktada bizlere her daim destek olan hayırseverlerimize de sonsuz teşekkür ediyorum" dedi.

Din görevlilerinin kutsal bir görevde bulunduklarını belirten Başkan Vekili Pehlivan da, "Camilerimizin toplumumuza kazandırdığı millî ve manevi katkıların yanında asırlardır minarelerimizden yükselen ezan sesi, şanlı bayrağımızla birlikte bağımsızlığımızın sembolü olmuştur ve olmaya devam edecektir. Şu unutulmamalıdır ki; bizler ezanımızın dinmemesi ve bayrağımızın inmemesi için şehit ve gazi olmayı şeref görmüş ve hiç düşünmeden canını feda etmiş Aziz Türk milletiyiz. Bundan sonra da daima böyle olacaktır.

Birlik ve beraberliğimizin pekişmesine vesile olan camilerimizin yapım onarımında, maddi ve manevi desteklerini esirgemeyen hayırseverlerimize şükranlarımı sunuyor, din görevlilerimize çalışmalarında üstün başarılar diliyorum" diye konuştu.

Kaymakam Yılmaz ise, "Ne kadar kutsal bir görev yaptığınızı ne kadar toplumlar için olmazsa olmaz bir görev yaptığınızı biliyoruz. Şanlı tarihimizin her döneminde, vatandaşlarımızın hizmetinde olan camilerimiz ve din görevlilerimiz her zaman halkımızın övgüsüne mazhar olmuştur. Cenabı hak, yapmaya layık olduğunuz görevleri hakkıyla yerine getirmeyi, toplum olarak bunlardan istifade etmeyi nasip etsin" ifadelerini kullandı.

Program sonunda İl Müftüsü Salih Sezik, katkılarından dolayı Başkan Vekili Aydın Pehlivan'a plaket takdim etti.

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