Dilan, düğününe 5 gün kala hayatını kaybetti (2) - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Dilan, düğününe 5 gün kala hayatını kaybetti (2)

Demirören Haber Ajansı / Kahraman Öztürk - Haberler | Güncel
Dilan, düğününe 5 gün kala hayatını kaybetti (2)

TOPRAĞA VERİLDİKayseri'de Mert Savcı ile dünyaevine girmeye hazırlanan ve düğününe 5 gün kala geçirdiği beyin kanaması sonucu yaşamını yitiren Dilan Tarı'nın cenazesi, memleketi Adana'nın Tufanbeyli ilçesindeki babaevine getirildi.

KAYSERİ (DHA) - TOPRAĞA VERİLDİ

Kayseri'de Mert Savcı ile dünyaevine girmeye hazırlanan ve düğününe 5 gün kala geçirdiği beyin kanaması sonucu yaşamını yitiren Dilan Tarı'nın cenazesi, memleketi Adana'nın Tufanbeyli ilçesindeki babaevine getirildi. Helallik alınmasının ardından Tarı'nın cenazesi, Evci Mahallesi Mezarlığı'na götürüldü. Tarı, burada gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Kahraman ÖZTÜRK/TUFANBEYLİ,(Adana),


Dilan, düğününe 5 gün kala hayatını kaybetti (2)

Demirören Haber Ajansı / Kahraman Öztürk - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title