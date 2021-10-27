Dilan, düğününe 5 gün kala hayatını kaybetti (2)
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TOPRAĞA VERİLDİKayseri'de Mert Savcı ile dünyaevine girmeye hazırlanan ve düğününe 5 gün kala geçirdiği beyin kanaması sonucu yaşamını yitiren Dilan Tarı'nın cenazesi, memleketi Adana'nın Tufanbeyli ilçesindeki babaevine getirildi.
KAYSERİ (DHA) - TOPRAĞA VERİLDİ
Kayseri'de Mert Savcı ile dünyaevine girmeye hazırlanan ve düğününe 5 gün kala geçirdiği beyin kanaması sonucu yaşamını yitiren Dilan Tarı'nın cenazesi, memleketi Adana'nın Tufanbeyli ilçesindeki babaevine getirildi. Helallik alınmasının ardından Tarı'nın cenazesi, Evci Mahallesi Mezarlığı'na götürüldü. Tarı, burada gözyaşlarıyla toprağa verildi.
Kahraman ÖZTÜRK/TUFANBEYLİ,(Adana),