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Didim'deki cinayetin 9 şüphelisinden 4'ü tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Didim'deki cinayetin 9 şüphelisinden 4'ü tutuklandı

Aydın'ın Didim ilçesinde silahla vurularak öldürülen Abdulkadir Görmez cinayetiyle ilgili gözaltına alınan 9 şüpheliden 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

DİDİM, AYDIN (İHA) - Aydın'ın Didim ilçesinde silahla vurularak öldürülen Abdulkadir Görmez cinayetiyle ilgili gözaltına alınan 9 şüpheliden 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Cumhuriyet Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'nden meydana gelen olayda 35 yaşındaki Abdülkadir Görmez 5 el ateş edilerek öldürülmüş, olayın ardından Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri cinayetle ilgili çalışma başlatmıştı.

Cinayetle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 27 Mayıs 2021'de görüştüğü kızın ağabeyi tarafından öldürülen Yusuf Bulgan'ın iki kardeşi ile 7 akrabası göz altına alınmıştı. Güvenlik kameralarından yola çıkarak inceleme yapan polis ekipleri, cinayette kullanıldığı tahmin edilen 09 YS plakalı araç tespit edilerek ele geçirilirken, 3 mahallede de evlerde arama yapılmış, araçta cinayetle ilgili delillere ulaşan polis ekipleri, evlerde yapılan aramalarda da 2 tabanca ve 1 av tüfeği ele geçirmişti. Göz altına alınan şüpheliler Adliyeye çıkartılırken, şüphelilerden Yusuf Bulgan'ın kardeşleri E.B ve A.B ile akrabaları A.B ve O. Ç tutuklanırken diğer şüpheliler adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Öte yandan cinayete kurban giden Abdulkadir Görmez'in ise Mayıs ayında işlenen cinayette Bulgan'ı defalarca bıçaklayarak öldüren Murat Görmez'in amcası olduğu öğrenilmişti. - AYDIN

Didim'deki cinayetin 9 şüphelisinden 4'ü tutuklandı

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