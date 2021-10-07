Diyarbakırlı Nehir Toklu, Dicle Ezgi Ekinci ve Seyit Metin Barut dünyanın en iyi üniversitelerinden Harvard ve Brown'dan tam burs alarak Türkiye'nin gururu oldu. Peki, Dicle Ezgi Ekinci kimdir? Dicle Ezgi Ekinci kaç yaşında, nereli? Seyit Metin Barut, Diyarbakırlı Nehir Toklu kimdir? İşte detaylar haberimizde...

DİCLE EZGİ EKİNCİ KİMDİR?

Dicle Ezgi Ekinci de Harvard Üniversitesi Biyomühendislik Bölümünde okumaya hak kazandı.

Rol modelinin Aziz Sancar olduğunu söyleyen Ezgi Ekinci, "Biyoloji aslında benim küçüklüğümden beri üzerinde çalışmak istediğim bir bölümdü. Çünkü çevre, doğa, insanlar, hayvanlar ilgimi çeken şeylerdi. Babamın da doktor olması bu hedefimde etkili bir faktördü. Biyoloji alanında çalışmalarımı yürütebileceğim en iyi yer Harvard'dı. Bu yüzden liseye başlamadan önce burayı hedefledim. Bunun için de çalışmalar yaptım. Bilim alanında çalışmalar yapmaya devam etmek istiyorum. Çok mutluyum, çok gururluyum. Diyarbakır'ı orada temsil edeceğim için çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

Dicle Ezgi Ekinci: Ben 19 yaşındayım, Nehir ile aynı sınıfta okuyorum, Bahçeşehir Fen ve Teknoloji Lisesi'nde. Ben de Harvard Üniversitesi'ni kazandım. Akademisyenlik yapmak istiyorum. Üçümüz de aynı sınıftayız. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

Biz aslında 5 senedir birlikte okuyoruz. Takım ruhu her zaman vardı. Beraber çok vakit geçirdik, çoğu turnuvaya beraber katıldık. Şimdi beraber aynı okula gidiyor olmak çok mutlu ediyor bizi. Önemli olan şey asla pes etmemek. Ben buna inandım ve bu yüzden başardığımı düşünüyorum. Ben doğma büyüme Diyarbakırlıyım. 19 yıldır Diyarbakır'da yaşıyorum.

Sosyal yönümüzü de tamamen kısıtlamamamız gerektiğini düşünüyorum. Bazı sadeleştirmelere gitmemiz gerekiyor. Bir hedef var ortada ve onun için çaba harcamamız gerekiyor. Oraya odaklanıp bir şeyler yapmamız gerekiyor. Daha sade bir şekilde götürürsek hedefimize daha kolay ulaşmış oluruz.

Seyit Metin Barut ise Brown Üniversitesi Bilgisayar Bilimi Bölümünde tam burslu olarak okuyacak. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Barut da "5 sene boyunca hedeflediğim bir şeydi. Küçüklüğümden beri müzisyenlik yapıyorum aynı zamanda yapay zekaya çok ilgiliyim. Bu ikisini birleştiren bir çalışma alanı bulmaya çalıştım kendime. Bu da şu anda Türkiye'de çok mümkün değil. Brown Üniversitesinde Open Graduate Education Programı var. Bu program dahilinde branşlardan dersler alınabiliyor. Bu bahsettiğim programlar üzerine araştırmalar yaptım. Bunun üzerine yazılar yazdık ve sınavlara girdik. Aslında burada ne yapmak istediğinizi bilmeniz önemli. Benim için aslında bu sürecin en önemli olaylarında biri de; 'Nerede olursanız olun kesinlikle istediğinizi yapabilirsiniz'" şeklinde konuştu.

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